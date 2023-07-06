رئيس هيئة الطيران يبحث مع نظيره المصري زيادة عدد الشركات الجوية المشغلة بين البلدين

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بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، اليوم الخميس 6يوليو تموز، في العاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره رئيس سلطة الطيران المدني المصري الكابتن عمرو الشرقاوي، زيادة عدد الشركات الجوية المشغلة بين البلدين الشقيقين.
كما تطرق اللقاء الذي ضم المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية اليمنية في القاهرة عبدالله الشاعري، إلى فتح خطوط جديدة تساهم في تخفيف معاناة المواطنين الراغبين في السفر، وكذا مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.