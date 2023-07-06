رئيس هيئة الطيران يبحث مع نظيره المصري زيادة عدد الشركات الجوية المشغلة بين البلدين ثريدز ... التطبيق الذي هز العالم من ساعات ميلاده الاولى ..شركة ميتا تستعد لتصفية تويتر بلا رحمة مقتل جندي من قوات الانتقالي الجنوبي وإصابة 4 بجروح في هجوم مسيّرة للحوثيين مليشيا الحوثي تختطف عشرين عريسا يوم زفافهم وتقتادهم لحضور فعالية خرافة يوم الغدير خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني رسالة مسئول في الشرعية للعلماء والدعاة بخصوص ''خرافة يوم الولاية'' بتكليف من وزير الدفاع.. قيادات رفيعة تزور المحاور العسكرية في أبين وكرش والعند مخطط جديد للمجلس الإنتقالي يستهدف حضرموت وتحذير سعودي من ''فتنة'' الأمن في روسيا يداهم قصر المتمرد بريغوجين ويعثر على أسلحة وكنز مسيل للعاب تصنيف يحدد الدول الأكثر استهلاكا للكحول.. أين موقع الدول العربية
قال مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، إن عشرة ملايين مستخدم اشتركوا في تطبيق ثريدز الجديد في أول سبع ساعات من إطلاق الشركة له.
وروج زوكربيرغ للتطبيق باعتباره منافسا "صديقا" لموقع تويتر، الذي اشتراه إيلون ماسك في أكتوبر/تشرين الأول.
ويقول الخبراء إن ثريدز قد يجذب مستخدمي تويتر غير الراضين عن التغييرات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي منذ استحواذ ماسك عليه.
ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين نشر ما يصل إلى 500 حرف، وله العديد من الميزات المشابهة لتطبيق تويتر.
وفي وقت سابق، قال زوكربيرغ إن الحفاظ على المنصة "ودية وصديقة، سيكون في النهاية مفتاح نجاحها"