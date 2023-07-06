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ثريدز ... التطبيق الذي هز العالم من ساعات ميلاده الاولى ..شركة ميتا تستعد لتصفية تويتر بلا رحمة

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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 قال مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، إن عشرة ملايين مستخدم اشتركوا في تطبيق ثريدز الجديد في أول سبع ساعات من إطلاق الشركة له.

وروج زوكربيرغ للتطبيق باعتباره منافسا "صديقا" لموقع تويتر، الذي اشتراه إيلون ماسك في أكتوبر/تشرين الأول.

ويقول الخبراء إن ثريدز قد يجذب مستخدمي تويتر غير الراضين عن التغييرات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي منذ استحواذ ماسك عليه.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين نشر ما يصل إلى 500 حرف، وله العديد من الميزات المشابهة لتطبيق تويتر.

وفي وقت سابق، قال زوكربيرغ إن الحفاظ على المنصة "ودية وصديقة، سيكون في النهاية مفتاح نجاحها"

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