مقتل جندي من قوات الانتقالي الجنوبي وإصابة 4 بجروح في هجوم مسيّرة للحوثيين

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مقتل جندي من قواته وإصابة 4 آخرين، بينهم مدنيان، في قصف شنته طائرة مسيّرة للحوثيين بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريح باسم المجلس فجر اليوم الخميس.

وذكر المصدر ، أن "طائرة مسيرة للحوثيين شنت هجوما على موقع لقوات المجلس بمنطقة كرش التابعة لمحافظة لحج".

وأشار المصدر إلى أن "الهجوم جاء عقب ساعات من اندلاع معارك عنيفة بين الطرفين تكبدت خلاله جماعة الحوثي خسائر في العتاد والأرواح" دون مزيد من التفاصيل.

وتتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن الذي يشهد حربا داخلية منذ 9 سنوات، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام