مقتل جندي من قوات الانتقالي الجنوبي وإصابة 4 بجروح في هجوم مسيّرة للحوثيين مليشيا الحوثي تختطف عشرين عريسا يوم زفافهم وتقتادهم لحضور فعالية خرافة يوم الغدير خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني رسالة مسئول في الشرعية للعلماء والدعاة بخصوص ''خرافة يوم الولاية'' بتكليف من وزير الدفاع.. قيادات رفيعة تزور المحاور العسكرية في أبين وكرش والعند مخطط جديد للمجلس الإنتقالي يستهدف حضرموت وتحذير سعودي من ''فتنة'' الأمن في روسيا يداهم قصر المتمرد بريغوجين ويعثر على أسلحة وكنز مسيل للعاب تصنيف يحدد الدول الأكثر استهلاكا للكحول.. أين موقع الدول العربية انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية تركيا تعلن إسدال الستار لأول مرة عن نسخة جديدة من مروحية غوك باي.. ماذا تعرف عنها ؟
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مقتل جندي من قواته وإصابة 4 آخرين، بينهم مدنيان، في قصف شنته طائرة مسيّرة للحوثيين بمحافظة لحج جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريح باسم المجلس فجر اليوم الخميس.
وذكر المصدر ، أن "طائرة مسيرة للحوثيين شنت هجوما على موقع لقوات المجلس بمنطقة كرش التابعة لمحافظة لحج".
وأشار المصدر إلى أن "الهجوم جاء عقب ساعات من اندلاع معارك عنيفة بين الطرفين تكبدت خلاله جماعة الحوثي خسائر في العتاد والأرواح" دون مزيد من التفاصيل.
وتتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن الذي يشهد حربا داخلية منذ 9 سنوات، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام