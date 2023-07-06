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مليشيا الحوثي تختطف عشرين عريسا يوم زفافهم وتقتادهم لحضور فعالية خرافة يوم الغدير

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص
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أجبرت مليشيا الحوثي عشرين عريسا من أبناء قرية بيت مليك مديرية شبام بمحافظة المحويت على حضور فعالية حوثية طائفية بيوم الغدير في يوم عرسهم الجماعي بالإكراه. 

وأفاد مصدر محلي "لمأرب برس"، أن المليشيا أختطفت فرحة العرسان بإجبارهم على النزول من القرية والعزلة إلى مركز المديرية لحضور فعالية يوم الغدير بعد عزوف الكثير من المواطنين عنها .

وكان المئات من المدعوين قد حضروا إلى القرية للمشاركة في العرس الجماعي لكنهم لم يجدوا أي فعالية للعرس الجماعي وهو ما يؤكد أن الملييشيا اجبرت كل الضيوف على حضور فعاليتهم الطائفية التي عزف غالبية أهالي المنطقة عن حضورها.

وفي شهر ذي الحجة من كل عام تستغل المليشيا يوم الثامن عشر لتجعل منه يومًا دينيًا وعيدا سلاليا.

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