مقتل جندي من قوات الانتقالي الجنوبي وإصابة 4 بجروح في هجوم مسيّرة للحوثيين مليشيا الحوثي تختطف عشرين عريسا يوم زفافهم وتقتادهم لحضور فعالية خرافة يوم الغدير خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني رسالة مسئول في الشرعية للعلماء والدعاة بخصوص ''خرافة يوم الولاية'' بتكليف من وزير الدفاع.. قيادات رفيعة تزور المحاور العسكرية في أبين وكرش والعند مخطط جديد للمجلس الإنتقالي يستهدف حضرموت وتحذير سعودي من ''فتنة'' الأمن في روسيا يداهم قصر المتمرد بريغوجين ويعثر على أسلحة وكنز مسيل للعاب تصنيف يحدد الدول الأكثر استهلاكا للكحول.. أين موقع الدول العربية انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية تركيا تعلن إسدال الستار لأول مرة عن نسخة جديدة من مروحية غوك باي.. ماذا تعرف عنها ؟
أجبرت مليشيا الحوثي عشرين عريسا من أبناء قرية بيت مليك مديرية شبام بمحافظة المحويت على حضور فعالية حوثية طائفية بيوم الغدير في يوم عرسهم الجماعي بالإكراه.
وأفاد مصدر محلي "لمأرب برس"، أن المليشيا أختطفت فرحة العرسان بإجبارهم على النزول من القرية والعزلة إلى مركز المديرية لحضور فعالية يوم الغدير بعد عزوف الكثير من المواطنين عنها .
وكان المئات من المدعوين قد حضروا إلى القرية للمشاركة في العرس الجماعي لكنهم لم يجدوا أي فعالية للعرس الجماعي وهو ما يؤكد أن الملييشيا اجبرت كل الضيوف على حضور فعاليتهم الطائفية التي عزف غالبية أهالي المنطقة عن حضورها.
وفي شهر ذي الحجة من كل عام تستغل المليشيا يوم الثامن عشر لتجعل منه يومًا دينيًا وعيدا سلاليا.