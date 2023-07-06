بتكليف من وزير الدفاع.. قيادات رفيعة تزور المحاور العسكرية في أبين وكرش والعند

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تفقد وفد من قيادة وزارة الدفاع، قيادة محور أبين العسكري، صباح اليوم الخميس، بتوجيهات من وزير الدفاع الفريق الركن، محسن محمد الداعري.

واطلع الوفد برئاسة اللواء الركن أحمد محسن اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع، و اللواء الركن علي منصور الفضلي نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي، على أوضاع محور أبين العسكري، ناقلا لهم تحايا وتهاني القيادة العسكرية ممثلة بوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشدد اللواء اليافعي على الاهتمام بمنتسبي المحور ورفع كفاءتهم والحفاظ على الجاهزية القتالية وتوحيد كافة الجهود لمواجهة الاخطار والتحديات الماثلة.

من جهتهم عبر ضباط وصف وجنود المحور عن سعادتهم بزيارة وفد وزارة الدفاع، مؤكدين استعدادهم الدائم للقيام بالدور المنوط بهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم ومواصلة التضحيات والنضال في سبيل الوطن

وكان في استقبالهما اركان محور أبين قائد اللواء 103 العميد الركن عبدالقادر الجعري،وقائد اللواء 185 العميد الركن احمد منصور المرقشي وقائد اللواء 89 مشاة العميد محمد علي جبر واركان اللواء 115 العميد الخضر الطلي، واركان اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية العميد سالم البرهمي، وعدد من قيادات وأفراد المحور.

وفد يزور المقاتلين في لحج

وتواصل لجان الزيارة الميدانية التابعة لوزاره الدفاع النزول الميداني إلى الجبهات والمواقع العسكرية لتفقد أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية لعدد من جبهات القتال بتكليف من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

حيث اطلع وفد وزاري ضم كلا من اللواء الركن محمد بن محمد الردفاني رئيس هيئة التدريب والتأهيل واللواء الركن محمد صالح الشاعري قائد الشرطة العسكرية والعميد على محمد الكود مدير القاعدة الإدارية بعدن، جبهات كرش- الشريجة - القبيطة بمحافظة لحج .

وخلال الزيارة نقل الوفد الزائر تحيات القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين اهتمام القيادة العسكرية بأبطال القوات المسلحة والمقاتلين في كل الجبهات٠

وأشاد الوفد بتضحيات المرابطين وصمودهم واستبسالهم في مواجهة الاعتداءات التي تقوم بها ميلشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدين أن كل التضحيات التي يسطرها الابطال في مختلف ميادين الشرف والبطولة لن تذهب سدى وستتوج بالنصر المبين.

واستمع الوفد الزائر من العميد ركن محمد فريد القاضي قائد اللواء السادس مشاة حزم والعميد ركن علي محمد المسلمي قائد اللواء الخامس مشاة والعقيد علي محمد كحلان قائد جبهة كرش وقائد جبهة حمالة كرش محمد عبد الحكيم عبادي إلى مستجدات الأوضاع الميدانية ومعنويات الابطال المقاتلين.

في سياق متصل قام الوفد بزيارة قاعدة العند الجوية بلحج ، للوقوف أمام حالة التدريب والتأهيل للوحدات العسكرية والقتالية ومستوى الروح القتالية التي يتمتع بها الضباط والصف والجنود.

وخلال الزيارة التي استقبلهم فيها قائد محور العند العميد عبد الحكيم موسى الشعيبي وأركان المحور نجيب سعيد المشولي نقل وفد وزارة الدفاع تهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وحثهم على اليقظة والحذر، والاستعداد لمجابهة العدو في أي وقت، وحيا فيهم الروح المعنوية العالية والتواجد في الجبهات خلال أيام العيد .

من جهتهم عبر الأبطال المقاتلون في جبهة كرش ومحور العند عن شكرهم للقيادة العسكرية على ما توليه من اهتمام بهم مجددين العهد على مواصلة النضال حتى تحرير كامل تراب الوطن.