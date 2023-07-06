مخطط جديد للمجلس الإنتقالي يستهدف حضرموت وتحذير سعودي من ''فتنة''

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-يمن شباب

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دعا ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره إلى الاحتشاد في محافظة حضرموت، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي رفقة وفد سعودي إلى المحافظة شرقي اليمن.

جاء ذلك على لسان القيادي بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أحمد سعيد بن بريك، والذي دعا" أبناء حضرموت عامة والوادي بشكل خاص إلى التفاعل والمشاركة الإيجابية، بالوقوف والاحتشاد الجمعة القادمة 7 يوليو 2023 م في فعاليات يوم الأرض الجنوبي".

وأضاف ابن بريك عبر "تويتر" مساء الثلاثاء: "نشدُ على أياديكم من أجل وحدة الصف وتعزيز اللُحمة والترابط لحماية الأرض والعرض والوقوق ضد كل دعوات التجزئة ومشاريع التمزيق وخلق الفتن بين أبناء حضرموت من جهة وبينهم وأبناء الجنوب من جهة أخرى".

وأوضح ابن بريك أن هذه الخطوة "من أجل انتزاع الحقوق المشروعة لأبناء حضرموت، وقطع يد كل العابثين والفاسدين من قبل القوى المستفيدة من نهب الثروات في حين يعاني أبناء حضرموت والجنوب الأمرين من التدهور الاقتصادي والمعيشي والخدمي الذي وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه أو القبول به" حسب تعبيره.

وتابع: "إننا إذ نعاهد أهلنا وأبناءنا وإخوتنا في حضرموت والوادي خصوصا، نؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومساندتهم حتى تحقيق أهدافهم المصيرية وفي مقدمتها تحرير الوادي وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وستبقى حضرموت قلب الجنوب النابض".

وعقب الدعوة التي أطلقها ابن بريك؛ دشنت وسائل إعلام الانتقالي وناشطيه حملة إعلامية مكثفة، تمثلت في الدعوة للتعبئة والتحشيد والتحريض على قوات الجيش اليمنية وقيادة السلطة المحلية والمكونات السياسية خاصة مجلس حضرموت الوطني الذي تشكل مؤخرا برعاية سعودية.

وتعليقا على ذلك، قال الناشط السعودي علي العريشي إن "دعوة ابن بريك للتظاهر في حضرموت يوم الجمعة القادم، لا تخلو من التحريض المباشر وغير المباشر على الفتنة وإشاعة الفوضى في حضرموت".

وأضاف العريشي عبر "تويتر" أن هذه "الدعوة تستهدف بالدرجة الأولى خيارات أبناء حضرموت المدعومة من المملكة ومن الرئيس رشاد العليمي"، وذلك في إشارة إلى رعاية السعودية لمشاورات مكونات حضرموت والتي تمخض عنها تشكيل مجلس حضرموت.

وتابع الناشط السعودي: "بناء على تلك الدعوات المريبة فإن اللواء أحمد سعيد بن بريك يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن أية فوضى أو تخريب أو اقتتال أو فتنة تحدث في محافظة حضرموت على خلفية التظاهرات التي دعا لها لتكون في حضرموت فقط دون سواها، مما يؤكد على عدم براءة تلك الدعوات ومن يقف خلفها".

ومن الواضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات تصعيدية للانتقالي ردا على إعلان قوى ومكونات حضرموت، تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" كممثل وحيد لمحافظة حضرموت بعيدا عن مشروع الانفصال الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اعتبر زيارة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت بأنها خطوة تصعيدية تهدد تماسك وبقاء المجلس الرئاسي.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية الاثنين الماضي قال أوسان بن سدة القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الوفد المرافق لعيدروس الزبيدي في زيارته لبريطانيا، إن "الجولات الخارجية للزبيدي في هذا التوقيت تمثل أهمية كبرى، نظرا لفقدان الثقة المتصاعد بين أطراف مجلس الرئاسة اليمني في الآونة الأخيرة".

وأشار ابن سدة إلى "أزمة فقدان الثقة المتصاعد بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي، والخطوات التصعيدية من قبل العليمي، في زيارته التي قام بها لحضرموت، والإصرار على الانفراد بالقرارات".

وأضاف، أن "أزمة الثقة الحاصلة تهدد تماسك وبقاء المجلس الرئاسي، أضف إلى ذلك الغضب الشعبي العارم في مدن الجنوب جراء تخاذل وعجز الجانب الحكومي عن إيجاد المعالجات لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك".

والجمعة الماضي، اختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارته إلى حضرموت والتي استمرت أسبوعا افتتح ووضع خلالها أحجار أساس عدد من المشاريع الخدمية والانمائية بتمويل من البرنامج السعودي لإعمار اليمن وأخرى بتمويل السلطة المحلية.

وكان العليمي قد أكد في كلمة خلال لقاء مع قيادة سلطة حضرموت بالمكلا، التزام مجلس القيادة والحكومة، "بجعل حضرموت في صدارة الأولويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية والخدمية عن مواطنيها، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية، وجلب الاستثمارات كنموذج لدولة المؤسسات المنشودة".