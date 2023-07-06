الأمن في روسيا يداهم قصر المتمرد بريغوجين ويعثر على أسلحة وكنز مسيل للعاب تصنيف يحدد الدول الأكثر استهلاكا للكحول.. أين موقع الدول العربية انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية تركيا تعلن إسدال الستار لأول مرة عن نسخة جديدة من مروحية غوك باي.. ماذا تعرف عنها ؟ بعد العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. ترامب يرد وبتعليق غريب أسلحة وسوابق.. تفاصيل تتكشف عن الرجل الذي هدد منزل أوباما دولة عربية 15% من سكانها مليونيرات.. إليك الترتيب العالمي في دراسة حديثة ..علماء يحثون الخلايا السرطانية على الانتحار بسم بكتيري منتج ذاتيا لأول مرة في تاريخها فقدت جاذبيتها.. انهيار الاستثمار الأجنبي في بريطانيا الانتقالي يدعو رسمياً لنشر الفوضى والفتنة في محافظة حضرموت
عناصر من الأمن الروسي داهموا قصرا يملكه Y قائد "مجموعة فاغنر" الاسترزاقية في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث ولد قبل 62 سنة، وعثروا فيه يوم مداهمته في 24 يونيو الماضي على "كنز مسيل للعاب" معظمه سبائك ذهبية ورزم بملايين الدولارات، مع تحف فنية وترسانة من الأسلحة، إضافة لجوازات سفر مزورة، وتم الإفراج عن صورها الثلاثاء الماضي فقط.
وعثروا في القصر على صور غريبة، وجدوها في مكتبه، يظهر فيها يفغني بريغوجين بتنكرات مختلفة، بحسب ما يبدو في 3 منها تنشرها "العربية.نت" رئيسية أعلاه، نقلا عما بثته "وكالة أنباء ازفستيا" الموالية للكرملين من صور لما تم العثور عليه، ومنها لداخل القصر الذي وجدوا فيه ركنا مخصصا للصلاة، مكتظا بأيقونات دينية.
في القصر الضخم، وفقا للسلطات الروسية، مسبح وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة طبية، إضافة إلى مهبط للهليكوبتيرات. كما فيه ملابس عسكرية عدة لمعظم الرتب المهمة، وخزانة كبيرة تحتوي على عدد من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة، مع أنواع من الأوسمة منحتها السلطات الروسية لبريغوجين المنفي الذات حاليا في بيلاروسيا المجاورة بعد محاولته التمرد على بوتين الشهر الماضي.
كما عثروا في القصر على صور لرؤوس مقطوعة يبدو أنها لأعداء بريغوجين الشخصيين، إضافة إلى رسالة تشير إلى أنه حصل في 20 يونيو العام الماضي على لقب "بطل روسيا" المرموق، وهو ما ليس واردا قبلها في أي وسيلة إعلامية