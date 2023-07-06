تركيا تعلن إسدال الستار لأول مرة عن نسخة جديدة من مروحية غوك باي.. ماذا تعرف عنها ؟ بعد العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. ترامب يرد وبتعليق غريب أسلحة وسوابق.. تفاصيل تتكشف عن الرجل الذي هدد منزل أوباما دولة عربية 15% من سكانها مليونيرات.. إليك الترتيب العالمي في دراسة حديثة ..علماء يحثون الخلايا السرطانية على الانتحار بسم بكتيري منتج ذاتيا لأول مرة في تاريخها فقدت جاذبيتها.. انهيار الاستثمار الأجنبي في بريطانيا الانتقالي يدعو رسمياً لنشر الفوضى والفتنة في محافظة حضرموت نادي الشارقة للصحافة يعلن عن تنظيم النسخة الخامسة من "إثمار" ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير مأساوي لزيلينسكي بعد انتهاء الحرب الأرصاد:أجواء شديدة الحرارة ورياح شديدة السرعة في عدد من المحافظات اليمنية
أسدلت شركة "توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء، الستار لأول مرة عن النسخة الجديدة من المروحية المحلية "غوك باي".
جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة التركية في معرض باريس الجوي المقام حالياً في العاصمة الفرنسية.
وفي حديثه للأناضول، قال تمل كوتيل، مدير عام "توساش" إنهم يعملون منذ فترة على طراز جديدة للمروحية المحلية، تكون متعددة الأغراض.
وأضاف أن الطراز الجديد من "غوك باي" والذي أسموه حالياً بـ "T925"، من المقرر أن يبدأ تجارب التحليق بعد قرابة عام من الآن.
وأوضح أنهم يهدفون لتسليم الدفعة الأولى من الطراز الجديد للمروحية، بحلول عام 2026.
وحول خصائص وميزات المروحية "T925"، قال كوتيل إنهم قاموا بتصميمها وفق احتياجات القوات البحرية التركية، بحيث تتسع لأكبر عدد من العناصر البشرية.
وأفاد بأن المروحية المذكورة قابلة للاستخدام أيضاً في "TCG Anadolu" أكبر سفينة حربية تركية.
كما يمكن استخدام المروحية "T925" في إطفاء حرائق الغابات أيضا، بحسب كوتيل الذي قال إنهم أبرموا صفقة مع المديرية العامة للغابات في تركيا، لتزويدها بـ 8 مروحيات قادرة على حمل 4 أطنان من المياه