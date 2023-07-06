في دراسة حديثة ..علماء يحثون الخلايا السرطانية على الانتحار بسم بكتيري منتج ذاتيا لأول مرة في تاريخها فقدت جاذبيتها.. انهيار الاستثمار الأجنبي في بريطانيا الانتقالي يدعو رسمياً لنشر الفوضى والفتنة في محافظة حضرموت نادي الشارقة للصحافة يعلن عن تنظيم النسخة الخامسة من "إثمار" ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير مأساوي لزيلينسكي بعد انتهاء الحرب الأرصاد:أجواء شديدة الحرارة ورياح شديدة السرعة في عدد من المحافظات اليمنية تحذيز أممي من فيضانات متوقعة في 5 محافظات يمنية جماعة الحوثي تُلّغم المفاوضات مع الأمم المتحدة والوسطاء العمانيين والسعوديين - رفضت تجديد الهدنة ووضعت شروطاً تعجيزيه بشأن المرتبات الأهلي السعودي يعلن انضمام البرازيلي فيرمينو إلى صفوفه..تفاصيل شاروخان يتعرض للإصابة في أمريكا ويخضع للتدخل الجراحي
أظهرت بيانات أممية أن المملكة المتحدة تشهد انهيارا للاستثمارات الخارجية خلال العامين الماضيين، مما يوضح تراجع جاذبيتها كمقصد تجاري عالمي منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية كان سلبيا خلال عام 2021، مما يعني أن الشركات الأجنبية سحبت المزيد من الاستثمارات من المملكة المتحدة مقارنة بالتي قامت بضخها.
وتعافت التدفقات خلال عام 2022، مع ذلك كانت الاستثمارات التي بلغت 14.1 مليار دولار، أقل من خمس المتوسط خلال 3 أعوام قبل جائحة كورونا.
ويظهر التقرير الذي نشر يوم الأربعاء التأثير على الشعور نحو المملكة المتحدة، حيث تكيفت الشركات المحلية والأوروبية مع التكاليف التجارية الجديدة والعوائق الناجمة عن تقليص تجارتها.
وتزامن الانخفاض الحاد للاستثمارات عام 2021 مع تفشي متحور أوميكرون، الذي دفع السلطات لفرض إجراءات إغلاق خلال معظم العام.
وتجاوزت فرنسا العام الماضي بريطانيا من حيث مشاريع الاستثمارات الأجنبية الجديدة لأول مرة منذ عام 20 عاما، بحسب استطلاع شبكة "إيرنست أند يانغ" للجاذبية خلال عام