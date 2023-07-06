الانتقالي يدعو رسمياً لنشر الفوضى والفتنة في محافظة حضرموت

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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دعت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، للتظاهر والإحتشاد في محافظة حضرموت شرقي اليمن بهدف نشر الفوضى والفتنة تحت عناوين انفصالية.



وقال القيادي في مليشيا الإنتقالي أحمد سعيد بن بريك، في تغريدات على تويتر "ندعو أبناء حضرموت عامة و الوادي بشكل خاص إلى التفاعل والمشاركة الإيجابية ، بالوقوف والاحتشاد الجمعة القادمة 7 يوليو 2023 م في فعاليات يوم الارض الجنوبي".





وأضاف ابن بريك "نشدُ على أياديكم من أجل وحدة الصف وتعزيز اللُحمة والترابط لحماية الأرض والعرض والوقوق ضد كل دعوات التجزئة ومشاريع التمزيق وخلق الفتن بين أبناء حضرموت من جهة وبينهم وأبناء الجنوب من جهة أخرى".



وأشار بن بريك إلى أن هذه الخطوة "من أجل انتزاع الحقوق المشروعة لأبناء حضرموت، وقطع ما اسماها "يد كل العابثين والفاسدين من قبل القوى المستفيدة من نهب الثروات في حين يعاني أبناء حضرموت والجنوب الأمرين من التدهور الاقتصادي والمعيشي والخدمي الذي وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه أو القبول به".



واختتم بالقول: "إننا إذ نعاهد أهلنا وأبناءنا وإخوتنا في حضرموت والوادي خصوصا، نؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومساندتهم حتى تحقيق أهدافهم المصيرية وفي مقدمتها تحرير الوادي وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وستبقى حضرموت قلب الجنوب النابض".



وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمعية وفد سعودي رفيع، محافظة حضرموت وافتتح خلالها عددا من المشاريع الخدمية والإنمائية.