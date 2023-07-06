الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تنظيم النسخة الخامسة من برنامج إثمار للتدريب الإعلامي للأطفال والنشء، في الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 3 أغسطس المقبل.

اختيار المشاركين النهائيين

وبحسب مكتب الشارقة الإعلامي فقد بدأت لجنة تقييم المرشحين للنسخة الخامسة من البرنامج السنوي يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقابلات الشخصية مع الطلبة لاختيار المشاركين النهائيين وفقًا للمعايير والبنود المُحددة للالتحاق بالبرنامج، حيث تمتد المقابلات حتى يوم غد الخميس.

أماكن انعقاد البرنامج.

يذكر أنّ نسخة العام الحالي من البرنامج تعقد في مواقع متفرقة من إمارة الشارقة تضم الجامعة القاسمية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، والطبق الطائر بالشارقة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لجهات إعلامية مختلفة تشمل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة دبي للإعلام، وقناة العربية، وسي إن إن بالعربية.

التدريب النظري

يتعاون نادي الشارقة للصحافة في التدريب النظري للنسخة الخامسة من البرنامج مع عدد من المؤسسات الإعلامية من بينها شبكة سي إن إن بالعربية، وموقع دبي بوست، كما سيستفيد طلبة برنامج إثمار من كفاءات الكوادر البشرية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من خلال تدريب منتسبيه على مهارات صناعة المحتوى بأشكاله المختلفة بالتعاون مع برنامج الظل الوظيفي الذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمهارات التي يحظى بها موظفو المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. محاور البرنامج

تجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج والذي انطلق عام 2019 يضم محاور مكثفة يتم تدريب الطلبة عليها لقرابة شهر، تشمل محور صحافة الذكاء الاصطناعي الذي تقدمه شبكة سي إن إن بالعربية، ومحور التربية الإعلامية تقدمه دبي بوست، ومحور الصحافة التلفزيونية والإلقاء يقدمه الإعلامي عبدالله إسماعيل، بالإضافة إلى محاور تدريبية تغطي جوانب إعلامية مختلفة يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الظل الوظيفي، من بينها التحرير الصحفي، ومهارات بناء المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي، وصحافة الهاتف، والتواصل الإعلامي، والتعامل الإلكتروني الآمن، بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.

وسيعمل المشاركون في برنامج إثمار على إعداد مشروع تخرج يتم تنفيذه ضمن مراحل مُقسمة وفق الإطار الزمني للبرنامج لضمان ثبات المعلومات والمعارف التي يتم تزويد الطلبة بها. الجدير بالذكر فإنّ نادي الشارقة للصحافة سيُنظم على مدار العام العديد من البرامج والمبادرات والجلسات التي تخدم قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه