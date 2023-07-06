نادي الشارقة للصحافة يعلن عن تنظيم النسخة الخامسة من "إثمار" ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير مأساوي لزيلينسكي بعد انتهاء الحرب الأرصاد:أجواء شديدة الحرارة ورياح شديدة السرعة في عدد من المحافظات اليمنية تحذيز أممي من فيضانات متوقعة في 5 محافظات يمنية جماعة الحوثي تُلّغم المفاوضات مع الأمم المتحدة والوسطاء العمانيين والسعوديين - رفضت تجديد الهدنة ووضعت شروطاً تعجيزيه بشأن المرتبات الأهلي السعودي يعلن انضمام البرازيلي فيرمينو إلى صفوفه..تفاصيل شاروخان يتعرض للإصابة في أمريكا ويخضع للتدخل الجراحي تمارين مهمة لتقوية عضلات الظهر والتخفيف من التشنجات العضلية(صور) بتكليف من وزير الدفاع.. وفد رفيع المستوى العسكري يتفقد جبهات القتال بمحافظة الضالع مسام: انتزاع قرابة( 5) آلاف لغماً زرعها الحوثيين خلال شهر يونيو
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن حكومة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي من المقرر إسقاطها بعد تجريد البلاد من النازية وانتهاء الحرب بانتصار روسيا.
وقال ضابط المخابرات: “إن الحرب ستنتهي بشروط روسيا”، معتبراً أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق في نظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وعقب هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو السلاح الأوكراني وتُطيح بحكومة زيلينسكي.
وأضاف ريتر: “بالنسبة للأوكرانيين، لن يسير كل شيء على ما يرام ولن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي. لا يوجد شيء يُمكنهم فعله لحل هذا الوضع لقد ذهبوا بعيدا جدا وقاموا بارتكاب أفظع الجرائم”.
وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الاوكراني مستعد لتدمير جيشه تماماً من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم حيث يعتقد الأخير أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.