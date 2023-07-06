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ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير مأساوي لزيلينسكي بعد انتهاء الحرب

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن حكومة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي من المقرر إسقاطها بعد تجريد البلاد من النازية وانتهاء الحرب بانتصار روسيا.

وقال ضابط المخابرات: “إن الحرب ستنتهي بشروط روسيا”، معتبراً أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق في نظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وعقب هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو السلاح الأوكراني وتُطيح بحكومة زيلينسكي.
 
وأضاف ريتر: “بالنسبة للأوكرانيين، لن يسير كل شيء على ما يرام ولن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي. لا يوجد شيء يُمكنهم فعله لحل هذا الوضع لقد ذهبوا بعيدا جدا وقاموا بارتكاب أفظع الجرائم”.
 

وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الاوكراني مستعد لتدمير جيشه تماماً من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم حيث يعتقد الأخير أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.

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