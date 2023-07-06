الأرصاد:أجواء شديدة الحرارة ورياح شديدة السرعة في عدد من المحافظات اليمنية

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أجواء حارة إلى شديدة الحرارة ورياح شديدة السرعة في عدد من المحافظات.

وتوقع المركز -في نشرته الجوية-أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً وجافة في الصحارى، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية، فيما قد تكون الأجواء حارة رطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح الحرارة بين 33 -40 درجة مئوية.

وأشار إلى هطل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من شمال لحج ومحافظات الضالع ، تعز، إب وذمار. كما توقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة والبيضاء ومرتفعات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وذكر المركز أن الرياح قد تكون قوية إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25-40عقدة، فيما تكون نشطة إلى قوية السرعة على مدخل باب المندب وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها ما بين 20 - 30 عقدة.

وحث بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل خصوصا الماء. ودعا إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبّه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.