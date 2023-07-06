تحذيز أممي من فيضانات متوقعة في 5 محافظات يمنية

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جددت الأمم المتحدة، الأربعاء، من تحذيرها من خطر حدوث فيضانات متوقعة بمناطق مختلفة في اليمن خلال يوليو/ تموز الجاري.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) -في تقرير حديث لها- إن "اليمن شهد خلال يونيو/ حزيران الماضي أمطارا غزيرة ما تسبب بفيضانات مدمرة دفعت عشرات الأشخاص إلى الفقر".

وذكرت أن "التوقعات لشهر يوليو الجاري تُظهر هطول أمطار غزيرة على محافظات ذمار وإب والضالع ولحج وتعز.

وحذرت المنظمة من أن "حوالي 1500 شخص معرضون لخطر التأثر بالفيضانات المعتدلة في هذه المناطق" دون مزيد من التفاصيل.