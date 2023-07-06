الأرصاد:أجواء شديدة الحرارة ورياح شديدة السرعة في عدد من المحافظات اليمنية تحذيز أممي من فيضانات متوقعة في 5 محافظات يمنية جماعة الحوثي تُلّغم المفاوضات مع الأمم المتحدة والوسطاء العمانيين والسعوديين - رفضت تجديد الهدنة ووضعت شروطاً تعجيزيه بشأن المرتبات الأهلي السعودي يعلن انضمام البرازيلي فيرمينو إلى صفوفه..تفاصيل شاروخان يتعرض للإصابة في أمريكا ويخضع للتدخل الجراحي تمارين مهمة لتقوية عضلات الظهر والتخفيف من التشنجات العضلية(صور) بتكليف من وزير الدفاع.. وفد رفيع المستوى العسكري يتفقد جبهات القتال بمحافظة الضالع مسام: انتزاع قرابة( 5) آلاف لغماً زرعها الحوثيين خلال شهر يونيو مجزرة حوثية جديدة في لحج ..بطيران مسير استهدف تجمع للمدنيين القوات المشتركة تسدد ضربات ناجحة على مواقع حوثية استهدفت المدنيين جنوبي الحديدة
كشفت مصادر دبلوماسية أن جماعة الحوثي الارهابية ترفض حتى الآن جميع المساعي الرامية إلى توقيع اتفاق هدنة طويلة الأمد، والانتقال نحو تنفيذ خارطة السلام.
ونقلت قناة بلقيس عن المصادر قولها إن الحوثيين يتهربون من الالتزام بفتح الطرق بين المحافظات خاصة تعز، إضافة إلى تنفيذ اتفاق الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".
وذكرت أن الجماعة لا تريد الالتزام بأي من بنود الاتفاقات، التي أبرمت خلال المفاوضات السابقة مع الأمم المتحدة والوسطاء العمانيين والسعوديين، حتى في ظل مساعي إيران الاخيرة.
وأضافت أن مليشيا الحوثي تضع شروطا عدة؛ من بينها صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها وفق كشوفاتها الحالية، والاعتراف بها كطرف وممثل وحيد لليمنيين، للتفاوض مع التحالف بقيادة السعودية.