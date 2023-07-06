الأهلي السعودي يعلن انضمام البرازيلي فيرمينو إلى صفوفه..تفاصيل

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم الأربعاء الموافق 4 يوليو تعاقده رسميًّا مع المهاجم البرازيلي "روبرتو فيرمينو" الذي قدم من نادي ليفربول الإنجليزي.

فيرمينو" في نادي الأهلي يذكر أنّ الحساب الرسمي لنادي الأهلي على تويتر كان قد نشر فيديو يعلن فيه انضمام اللاعب البرازيلي إلى فريقه،.

وظهر "فيرمينو" البالغ من العمر "31 عامًا" وهو يرتدي قميص الفريق. 362 مباراة و111 هدفا وكان عقد "روبرتو فيرمينو" مع ليفربول قد انتهى في الأول من يوليو الحالي، بعدما خاض 362 مباراة شهدت تسجيله 111 هدفًا ومساهمته في 79 هدفًا، وحقق مع النادي 7 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 55 مباراة دولية

تجدر الإشارة إلى أنّ مهاجم الأهلي الجديد لعب 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرازيل وفاز بكوبا أمريكا 2019 إلا أنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب البرازيل والتي لعبت في كأس العالم 2022 ب‍قطر.

وبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا عن طريق هوفنهايم الألماني بعدما قدم إليه من تومبينس البرازيلي.

وأصبح فيرمينو ثاني صفقة بارزة للأهلي بعد صعوده من الدرجة الأولى عقب حارس تشيلسي السابق إدوار ميندي.

أهلي جدة يفوز بلقب بطولة دوري يلو. أهلي جدة يفوز بلقب بطولة دوري يلو الجدير بالذكر فإنّ نادي الأهلي السعودي لكرة القدم نجح بالفوز بلقب بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/2023، للمرة الأولى بتاريخه، بعد فوزه على حساب القادسية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من نهاية البطولة. وبهذا الفوز ضمن أهلي جدة العودة لدوري روشن السعودي، بعدما شارك في دوري يلو موسم 2022/2023 للمرة الأولى في تاريخه.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 71 نقطة، فيما ضمن القادسية البقاء بدوري الدرجة الأولى بالرغم من الهزيمة، حيث يحتل المركز الـ12 بـ37 نقطة. النادي الأهلي السعودي هو نادٍ يضم عدة ألعاب مختلفة بالإضافة إلى فرق كرة القدم بجميع فئاتها. يوجد مقره في مدينة جدة.

تأسس النادي في 17 مارس 1937، وهو النادي الوحيد الذي جمع الدوري وكأس الملك وكأس السوبر في موسم واحد 2016، يلقب في البطولات العربية بأهلي جدة تفريقاً بينه وبين فرق الأهلي العربية العديدة. ويسمى من قبل مشجعيه بـ"الملكي"، وكما أطلق عليه الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم لقب "الراقي" ويلقب كذلك بـ"قلعة الكؤوس".

ويعتبر الأمير عبدالله الفيصل المؤسس الفعلي للنادي ورمزه بسبب تطويره للنادي في أغلب نشاطاته المختلفة، وقد كانت له اليد العليا فيما وصل النادي إليه الآن