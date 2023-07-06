شاروخان يتعرض للإصابة في أمريكا ويخضع للتدخل الجراحي

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 144

خضع نجم بوليوود شاروخان لعملية جراحية بسيطة بعد تعرضه لحادث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الممثل هناك من أجل جلسة تصوير؛ حيث انتهى به الأمر بإصابة في أنفه، وفقاً لتقرير في ETimes.

شاروخان، الذي ينتظر حالياً إطلاق فيلمه القادم Jawan، كان يصور مشروعاً عندما وقع الحادث.

ووفقاً للمصدر، بدأ نجم بوليوود ينزف بعد أن أُصيب في أنفه ونُقل على الفور إلى المستشفى.

وبحسب ما ورد أبلغ الأطباء فريقه أنه لا داعي للقلق، وأنه طُلب منه إجراء عملية جراحية بسيطة لوقف النزيف.

بعد العملية، شوهد شاروخان بضمادة على أنفه وعاد الآن إلى البلاد، يتعافى في المنزل.

ومن جانبهم، انتقل معجبو النجم إلى تويتر وأرسلوا تمنياتهم الطيبة له بالشفاء العاجل. جاءت من ضمن التغريدات: "تعافى قريباً شاروخان".

وكتب آخر: "تعافى قريباً كينغ. آمل أن الأمر لم يكن خطيراً وأن يكون بخير الآن".

سيظهر النجم في Jawan، بطولة فيجاي سيثوباتي، نايانثرا، ومن إخراج أتلي، المعروف بأفلامه التاميلية الرائجة.

سيكون Jawan هو ظهور شاروخان الثاني على الشاشة هذا العام بعد Pathaan.

من إنتاج شركة شاروخان للإنتاج، Red Chillies Entertainment، وجوري خان، ورد أن Jawan سيُظهر الممثل في دور مزدوج كما سيظهر في العمل سانجاي دوت وديبيكا بادكون كضيفين. ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما في 7 سبتمبر