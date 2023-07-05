بتكليف من وزير الدفاع.. وفد رفيع المستوى العسكري يتفقد جبهات القتال بمحافظة الضالع

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 247

نفذ وفد من قيادة وزارة الدفاع، اليوم الأربعاءالخامس من يوليو، زيارة ميدانية إلى جبهات محافظة الضالع، بتكليف من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

واطلع الوفد الذي يرأسه اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، ويضم العميد الركن ناجي عباس نائب رئيس هيئة العمليات والعميد الركن ناصر عبدالرب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية، على أحوال الأبطال المقاتلين من منتسبي محور وجبهات الضالع.. ناقلًا لهم تحيات وتهاني القيادة العسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستمع الوفد من قائد محور الضالع، إلى شرح مفصل حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتصعيد الارهابي الحوثي، مشيدًا بالصمود الاسطوري والتضحيات الجسيمة والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف جبهات الضالع لمواجهة اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية، منوهًا إلى المزيد من التلاحم والتماسك والتنسيق المشترك لردع هذه المليشيا.

وفي سياق متصل، عقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، لقاء موسعا ضم قيادة العمليات المشتركة والمحور والحزام الأمني بالمحافظة وقيادة جبهة مريس، إلى جانب العديد من قيادة الوحدات العسكرية بالجبهة، للوقوف أمام استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة الضالع وجهود التصدي لها ومواجهتها.

وأظهر اللقاء، مدى التعاون والتنسيق المشترك وتوحد قيادات ومنتسبي مختلف الوحدات لمواجهة اعتداءات مليشيا الحوثي وهو ما يظهر جليًا في تماسك وقوة ووحدة جبهة الضالع.

وكان في استقبال الوفد، قائد محور الضالع العميد هادي العولقي، ورئيس العمليات المشتركة للمحور العميد عبدالله مهدي سعيد، ومدير أمن المحافظة العميد أحمد القبة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وهددت مليشيات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا بالعودة إلى القتال بعد أن رفضت كل جهود السلام وفرضها شروط جديدة تخدم مشروعها الإرهابي الطائفي المدعوم من إيران وتثبيت انقلابها العسكري على الدولة.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد كشفت عن تحركات وتعزيزات حوثية رصدها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من الجبهات القتالية في كلا من مأرب ، والجوف ، وتعز. والضالع، والساحل الغربي.