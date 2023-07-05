مسام: انتزاع قرابة( 5) آلاف لغماً زرعها الحوثيين خلال شهر يونيو

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن قيامه بنزع 4899 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يونيو المنصرم.

وقال المركز الإعلامي للمشروع في بلاغ صحفي له، تلقى "مأرب برس" نسخةمنه" انه تمكن خلال الشهر المنصرم من نزع 4307 ذخيرة غير منفجرة، و478 لغماً مضاداً للدبابات، فيما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال ذات الشهر 752.681 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأشار مسام ، إلى إنه خلال شهر يونيو الماضي نزع أكثر من 4800 لغم وقذيفة غير منفجرة من مخلفات الجماعة المتمردة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية .

ولفت المركز الإعلامي إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى الآن 405.818 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية"، فيما بلغ إجمالي المساحة المطهرة 47.485.089 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع عام 2018 حتى اليوم".

وأكد مسام أن الجماعة الحوثية حولت اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم خلال الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على الدولة منذ ما يقارب الثمان السنوات.

وأوضح مسام ، أن الألغام تسببت بسقوط آلاف الضحايا بين قتلى ومعاقين من المدنيين من كل فئات المجتمع اليمني .

وتتعمد المليشيات الحوثية الإمامية الكهنوتية السلالية البغيضه زراعتها للألغام وعدم الإفصاح عن خرائط وجودها لقتل المزيد من المدنيين ، وهو ما يؤكد حقد هذه الجماعة المتمردة على الشعب اليمني والإستمرار بقتل الأبرياء غير آهبة بحقوق الإنسان التي ترعاها القيم والمبادئ والأخلاق والدساتير والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية والدولية .

يشار الى أن الحكومة السعودية جددت خلال نهاية الشهر الماضي تمديد عمل المشروع في اليمن لعام اضافي.