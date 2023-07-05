مجزرة حوثية جديدة في لحج ..بطيران مسير استهدف تجمع للمدنيين

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قُتل وجرح عدد من المدنيين، مساء اليوم الأربعاء5يوليو تموز ، جراء هجوم إرهابي شنته مليشيات الحوثي المصنفة إرهابيا، شمال محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية أن قصف حوثي بطيران مسير استهدف تجمع للمدنيين في منطقة الشريجة التابعة لمديرية القبيطة بلحج.

واشارت المصادر الى ان الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد 2 من المدنيين، وجرح 4 آخرين.

وتواصل مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من ايران تصعيدها العسكري بطيران المسير والقذائف المدفعية في استهداف للمدنيين والقرى الآهلة بالسكان في ظل صمت دولي مخزي من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية