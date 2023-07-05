القوات المشتركة توجه ضربات مركزة لتحركات حوثية جنوبي الحديدة

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ردت القوات المشتركة، في الساعات الماضية، بضربات مركزة على مصادر نيران لمليشيا الحوثي استهدفت قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة وغرب تعز.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة في محور الحديدة، رصدت نيران من مواقع استخدمتها المليشيا المدعومة إيرانيًا، في استهداف وادي نخلة وقرى أخرى في ريف حيس جنوب الحديدة، وقرى عزلة المجاعشة بمديربة مقبنة غرب تعز.

وتابع ، أن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لتحركات المليشيات الحوثية، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد تحقيق إصابات مباشرة في المواقع المرصودة، وتكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية. ادانات حقوقية.

وفي سياق متصل أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) عن قلقها إزاء خروقات وقف إطلاق النار التي أُفيد بوقوعها في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، والتي أصيب خمسة أطفال جرائها.

وقالت بعثة اونمها في بيان لها نشرتة على حسابها رصدة محرر مأرب برس انها “تدين بأشد العبارات، هذا الحادث الخطير وتتمنى الشفاء التام للأطفال المصابين”. وجددت البعثة دعواتها السابقة للأطراف للتنفيذ الكامل لالتزاماتهم بموجب اتفاق الحديدة والوفاء بتعهداتهم بحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك اتهمت منظمة حقوقية، الاربعاء 5 تموز/يوليو، جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا باستهداف أطفال بقذائف الهاون، أثناء رعيهم للماشية، في وادي “نخلة” بمديرية “حيس” جنوبي الحديد،ما أدى إلى إصابة خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والثالثة عشرة.

وأدانت منظمة “ميون“ لحقوق الانسان، في بيان، “”، بشدة الهجوم، واعتبرته ”انتهاكًا حوثيا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي“. وطالبت “ميون” بوقف هذه الانتهاكات التي وقفتها بـ”المروّعة“ فورا، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، داعية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الى إدانة هذه “الجريمة واتخاذ موقف صريح إزاءها”.

وأمس الثلاثاء 4_تموز- يوليو استهدفت مليشيا الارهابية بقذائف الهاون ، قرى أهلة بالسكان في وادي نخلة بمديرية حيس، ما أسفر عن إصابة خمسة أطفال أثناء رعيهم الأغنام.