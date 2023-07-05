اليمن ..إرتفاع أعداد المهاجرين الأفارقة (160) ألفاً خلال العام الجاري انهيار متواصل للريال اليمني مقابل(الدولار-والسعودي) ..أسعار الصرف اليوم الاربعاء الداخلية.. القبض على 22 مطلوبا ارتكبوا قضايا جنائية(بيان) تكريم دولي لبعثة الحج اليمنية الدولة الوحيدة في العالم التي لم تستعمر أبداً تعرف عليها؟ خبر سار من السعودية يثلج صدور العالم العربي والإسلامي متعلق بالتأشيرات الإلكترونية توتر قد ينسف الهدوء .. السعودية ترد بقوة على إيران : حقل الدرة ملكية خاصة بين الكويت و المملكة فقط ولهما وحدهما كامل حقوق السيادة اغتيال قيادي بحزب الإصلاح بمدينة المخا توجيهات صارمة لوزارة الداخلية في العاصمة عدن حادثتان في الحج.. وفاة وإصابة 3 نساء يمنيات وفقدان واحدة
انهيار متواصل للريال اليمني مقابل(الدولار-السعودي) ..أسعار الصرف
واصل الريال اليمني ، عملية انهياره أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترفبهادوليًا.
ويشهد الريال اليمني منذُ أسبوع ارتفاعًا متواصلًا دون أي تدخل من قبل الحكومة لوقف هذا الانهيار الكارثي.
وفيما يلي أسعار الصرف اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا على النحو التالي..
صنعاء
-الدولار الأمريكي شراء= 527 بيع= 535
-الريال السعودي شراء= 140.2 بيع= 141
عدن -الدولار الأمريكي شراء= 1380 بيع= 1395
-الريال السعودي شراء= 365 بيع= 368