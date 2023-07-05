انهيار متواصل للريال اليمني مقابل(الدولار-والسعودي) ..أسعار الصرف اليوم الاربعاء

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انهيار متواصل للريال اليمني مقابل(الدولار-السعودي) ..أسعار الصرف

واصل الريال اليمني ، عملية انهياره أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترفبهادوليًا.

ويشهد الريال اليمني منذُ أسبوع ارتفاعًا متواصلًا دون أي تدخل من قبل الحكومة لوقف هذا الانهيار الكارثي.

وفيما يلي أسعار الصرف اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا على النحو التالي..

صنعاء

-الدولار الأمريكي شراء= 527 بيع= 535

-الريال السعودي شراء= 140.2 بيع= 141

عدن -الدولار الأمريكي شراء= 1380 بيع= 1395

-الريال السعودي شراء= 365 بيع= 368