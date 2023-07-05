الداخلية.. القبض على 22 مطلوبا ارتكبوا قضايا جنائية(بيان)

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أعلنت وزارة الداخلية أن إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة، ضبطت أمس الثلاثاء 4 يوليو، 22 مطلوبًا على ذمة 22 قضية جنائية.
وأوضح بيان نشره موقع وزارة الداخلية، أن من بين المطلوبين خمسة ضبطوا بمأرب وأربعة بعدن، وأربعة بحضرموت الساحل وستة بتعز والمهرة وأبين وثلاثة بشبوة والضالع وحضرموت الوادي.
وتنوعت القضايا المضبوطة بين سبعة إيذاء عمدي جسيم، وستة مناصفة بين حرمة مسكن وتحرش جنسي، واثنين سرقة، ومثلها مواد مخدرة، وخمسة شروع في القتل وسب وشتم وتهديد بالقتل ومقاومة سلطات ونصب واحتيال، وفق البيان. وأشار إلى أن الشرطة في محافظات عدن ومأرب وتعز وحضرموت الساحل وأبين، تواصل عملية المتابعة والتحري للوصول لمرتكبي 15 قضية جنائية.
وإضافة إلى ذلك، ذكر البيان حادثة انتحار واحدة بمحافظة عدن، وفقدان بحضرموت الوادي ضمن القضايا غير الجنائية.