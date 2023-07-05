تكريم دولي لبعثة الحج اليمنية الدولة الوحيدة في العالم التي لم تستعمر أبداً تعرف عليها؟ خبر سار من السعودية يثلج صدور العالم العربي والإسلامي متعلق بالتأشيرات الإلكترونية توتر قد ينسف الهدوء .. السعودية ترد بقوة على إيران : حقل الدرة ملكية خاصة بين الكويت و المملكة فقط ولهما وحدهما كامل حقوق السيادة اغتيال قيادي بحزب الإصلاح بمدينة المخا توجيهات صارمة لوزارة الداخلية في العاصمة عدن حادثتان في الحج.. وفاة وإصابة 3 نساء يمنيات وفقدان واحدة المقبرة الجماعية بمحافظة عمران.. الحكومة تستغرب الصمت الدولي ومطالبات حقوقية بإجراء تحقيق شفاف العثور على جثة شاب يمني حاول الهجرة الى اوروبا دراسة حديثة تضعنا في صورة الحرب الاقتصادية وكيف أثرت على موارد الحكومة الشرعية في اليمن
كرم مطوفو حجاج الدول العربية، اليوم، بمكة المكرمة، بعثة الحج اليمنية؛ نظير شراكتها الحقيقية والفاعلة في إنجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٤هجرية ضمن حفل كبير أقيم تكريمًا لمكاتب شؤون حجاج الدول العربية.
وأوضح ممثل بعثة حج بلادنا، الأستاذ محمد الشبيبي بأن عملية النجاح تتحقق حينما تتكامل الأدوار وتتظافر الجهود وهو ماتم بالفعل، .
مؤكدًا أهمية الوقوف على الملاحظات والسلبيات التي واكبت عملية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لاسيما منها مشكلة الزحام وسرعة التجاوب ووضع الحلول العاجلة مع بلاغات البعثات.
بدوره أشاد محمد معاجيني رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية بما قدمته البعثة اليمنية خلال الموسم، وبمستوى التنظيم في استقبال الحجاج وسعادته بالمشاركة في استقبال الأفواج، .
كما أكد أن نجاح موسم الحج، ليس مستغرباً فهو نتاج عمل وجهد مشترك على مدى عام كامل، ومكاتب شؤون الحج شركاء في صناعته.