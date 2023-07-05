تكريم دولي لبعثة الحج اليمنية

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كرم مطوفو حجاج الدول العربية، اليوم، بمكة المكرمة، بعثة الحج اليمنية؛ نظير شراكتها الحقيقية والفاعلة في إنجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٤هجرية ضمن حفل كبير أقيم تكريمًا لمكاتب شؤون حجاج الدول العربية.

وأوضح ممثل بعثة حج بلادنا، الأستاذ محمد الشبيبي بأن عملية النجاح تتحقق حينما تتكامل الأدوار وتتظافر الجهود وهو ماتم بالفعل، .

مؤكدًا أهمية الوقوف على الملاحظات والسلبيات التي واكبت عملية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لاسيما منها مشكلة الزحام وسرعة التجاوب ووضع الحلول العاجلة مع بلاغات البعثات.

بدوره أشاد محمد معاجيني رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية بما قدمته البعثة اليمنية خلال الموسم، وبمستوى التنظيم في استقبال الحجاج وسعادته بالمشاركة في استقبال الأفواج، .

كما أكد أن نجاح موسم الحج، ليس مستغرباً فهو نتاج عمل وجهد مشترك على مدى عام كامل، ومكاتب شؤون الحج شركاء في صناعته.