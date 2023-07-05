الدولة الوحيدة في العالم التي لم تستعمر أبداً تعرف عليها؟

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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عبر التاريخ والصراعات والحروب لم تتوقف حيث كانت تلك النزعات سبيل الدول القوية للسيطرة ومد نفوذها وإثبات قوتها على الدول الضعيفة. وهو ما ترك عدم وجود دولةً في العالم ولم تتعرّض للاستعمار.

وعلى الرغم من ذلك فلكل قاعدة استثناء، وبالرغم من أن الدول القوية استعمرت معظم دول العالم، إلا أن هناك دولة واحدة فقط، سلمت من نير الاستعمار، فهل تعرفها؟

تقع في غرب إفريقيا، وتشترك في حدودها مع سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وساحل العاج من الشرق.

تفتخر البلاد بمنطقتها الساحلية التي تمتاز بالغابات المورقة، بما في ذلك ما يقرب من نصف الغابات المطيرة في غينيا. مناخها حار واستوائي يتسم بغزارة هطول الأمطار. اللغة الإنجليزية هي لغتها الرسمية.

على عكس البلدان الأخرى التي كانت غارقة في الصراعات الاستعمارية الأوروبية، تم تأسيس ليبيريا من قبل العبيد المحررين من الولايات المتحدة.

ساعدتهم جمعية أمريكية اعتقدت أن هؤلاء العبيد السابقين سيجدون حريات ومساواة أكبر في إفريقيا.

اشتق اسم “ليبيريا” من كلمة “ليبرتي” التي ترمز إلى السعي وراء الحرية.

لسوء الحظ، واجهت ليبيريا فترات من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلاً عن الحروب الأهلية