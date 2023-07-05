اغتيال قيادي بحزب الإصلاح بمدينة المخا

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اغتال مسلحين اليوم الأربعاء 5 يوليو الشيخ علي الحيسي في مدينة المخا.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين ملثمين على متن دراجة نارية أطلقوا الرصاص على الشيخ "علي الحيسي" أحد وجاهات حزب الإصلاح في مدينة المخا غرب محافظة تعز.

وعلى ذات الصعيد قالت وكالة 2ديسمبر، أن الأجهزة الامنيةفي مديرية المخا- محافظة تعز تلاحق - متهمَين اثنين أطلقا النار على مواطن في مركز المديرية، فارق الحياة على إثرها فورًا.

وأوضح مصدر أمني؛ إن مسلحَين ملثمَين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على المواطن علي محمد علي سالم الحيسي، أثناء ما كان يقود سيارته عائدًا إلى منزله في حي الحالي، ما أدى إلى مقتله.

وأكد المصدر أن الجهود مستمرة من قِبل الجهات المختصة لمعرفة حيثيات الجريمة وتعقب الجناة للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.

وشدد المصدر على أن قوات الأمن لن تتهاون مع الأيادي العابثة والملطخة بالدماء، وستضرب بيدٍ من حديد لإنفاذ القانون وتقديم الجناة إلى العدالة.