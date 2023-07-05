حادثتان في الحج.. وفاة وإصابة 3 نساء يمنيات وفقدان واحدة

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفيت امرأتين يمنيتين وجرحت ثالثة في حادث مروري في طريق "رنية- وادي الدواسر" في السعودية.

الحادثة حصلت بينما كانت النساء الثلاث عائداتٍ إلى اليمن بعد أداء فريضة الحج.

في سياق متصل بالحجاج اليمنيين اعلن عن فقدان مرأة يمنية من محافظة إب خلال ادائها مناسك الحج.

المرأة تدعى "صفية محمد قائد الجماعي"، حيث فقدت في أول أيام عيد الأضحى المبارك في مشعر "منى" أثناء رمي الجمرات.