آخر الاخبار

حادثتان في الحج.. وفاة وإصابة 3 نساء يمنيات وفقدان واحدة المقبرة الجماعية بمحافظة عمران.. الحكومة تستغرب الصمت الدولي ومطالبات حقوقية بإجراء تحقيق شفاف العثور على جثة شاب يمني حاول الهجرة الى اوروبا دراسة حديثة تضعنا في صورة الحرب الاقتصادية وكيف أثرت على موارد الحكومة الشرعية في اليمن ما الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي بعد انسحابه من جنين.. وكيف ردت غزة؟ النيران تنتقل من الشوارع للتواصل.. هذا هو نائل الذي تُحرق من أجله فرنسا بوادر تصعيد في اليمن.. حشود عسكرية للقوات الحكومية والحوثيين في تعز محكمة أميركية تقيّد تواصل كبار المسؤولين مع المنصات الاجتماعية رقم غير مسبوق عن حجم غسيل الأموال حول العالم.. 8 دول عربية بالصدارة بعد أنباء محاصرته مصدر سوداني : البشير تحت حماية الجيش وسلاح المهندسين في الخرطوم

حادثتان في الحج.. وفاة وإصابة 3 نساء يمنيات وفقدان واحدة

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 234

توفيت امرأتين يمنيتين وجرحت ثالثة في حادث مروري في طريق "رنية- وادي الدواسر" في السعودية.

الحادثة حصلت بينما كانت النساء الثلاث عائداتٍ إلى اليمن بعد أداء فريضة الحج.

في سياق متصل بالحجاج اليمنيين اعلن عن فقدان مرأة يمنية من محافظة إب خلال ادائها مناسك الحج.

المرأة تدعى "صفية محمد قائد الجماعي"، حيث فقدت في أول أيام عيد الأضحى المبارك في مشعر "منى" أثناء رمي الجمرات.

إقراء أيضاً
المقبرة الجماعية بمحافظة عمران.. الحكومة تستغرب الصمت الدولي ومطالبات حقوقية بإجر
العثور على جثة شاب يمني حاول الهجرة الى اوروبا
دراسة حديثة تضعنا في صورة الحرب الاقتصادية وكيف أثرت على موارد الحكومة الشرعية في
بوادر تصعيد في اليمن.. حشود عسكرية للقوات الحكومية والحوثيين في تعز
الجيش يصد طائرة مسيرة حوثية في جبهات تعز
الكشف عن النتائج الاولية والتحقيقات في حادثة ميدان الشهداء تعز
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول