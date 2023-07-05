المقبرة الجماعية بمحافظة عمران.. الحكومة تستغرب الصمت الدولي ومطالبات حقوقية بإجراء تحقيق شفاف العثور على جثة شاب يمني حاول الهجرة الى اوروبا دراسة حديثة تضعنا في صورة الحرب الاقتصادية وكيف أثرت على موارد الحكومة الشرعية في اليمن ما الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي بعد انسحابه من جنين.. وكيف ردت غزة؟ النيران تنتقل من الشوارع للتواصل.. هذا هو نائل الذي تُحرق من أجله فرنسا بوادر تصعيد في اليمن.. حشود عسكرية للقوات الحكومية والحوثيين في تعز محكمة أميركية تقيّد تواصل كبار المسؤولين مع المنصات الاجتماعية رقم غير مسبوق عن حجم غسيل الأموال حول العالم.. 8 دول عربية بالصدارة بعد أنباء محاصرته مصدر سوداني : البشير تحت حماية الجيش وسلاح المهندسين في الخرطوم الصين تضرب قيودا أميركية وتمنع تصدير أهم مواد تصنيع الرقائق
عثر على جثة شاب يمني، ظل مفقودا لمدة أربعة اشهر، حيث كان يحاول الهجرة الى اوروبا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الشاب اليمني "مجاهد محسن الحويسك"، عثر على جثته في النهر الحدودي الفاصل بين بيلاروسيا وبولندا.
والشاب الحويسك من أبناء محافظة مأرب ( شرق البلاد) عثر عليه ميتا بعد 4 أشهر من اختفائه أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا.