العثور على جثة شاب يمني حاول الهجرة الى اوروبا

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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عثر على جثة شاب يمني، ظل مفقودا لمدة أربعة اشهر، حيث كان يحاول الهجرة الى اوروبا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشاب اليمني "مجاهد محسن الحويسك"، عثر على جثته في النهر الحدودي الفاصل بين بيلاروسيا وبولندا.

والشاب الحويسك من أبناء محافظة مأرب ( شرق البلاد) عثر عليه ميتا بعد 4 أشهر من اختفائه أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا.