آخر الاخبار

المقبرة الجماعية بمحافظة عمران.. الحكومة تستغرب الصمت الدولي ومطالبات حقوقية بإجراء تحقيق شفاف العثور على جثة شاب يمني حاول الهجرة الى اوروبا دراسة حديثة تضعنا في صورة الحرب الاقتصادية وكيف أثرت على موارد الحكومة الشرعية في اليمن ما الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي بعد انسحابه من جنين.. وكيف ردت غزة؟ النيران تنتقل من الشوارع للتواصل.. هذا هو نائل الذي تُحرق من أجله فرنسا بوادر تصعيد في اليمن.. حشود عسكرية للقوات الحكومية والحوثيين في تعز محكمة أميركية تقيّد تواصل كبار المسؤولين مع المنصات الاجتماعية رقم غير مسبوق عن حجم غسيل الأموال حول العالم.. 8 دول عربية بالصدارة بعد أنباء محاصرته مصدر سوداني : البشير تحت حماية الجيش وسلاح المهندسين في الخرطوم الصين تضرب قيودا أميركية وتمنع تصدير أهم مواد تصنيع الرقائق

العثور على جثة شاب يمني حاول الهجرة الى اوروبا

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب
عدد القراءات 276

عثر على جثة شاب يمني، ظل مفقودا لمدة أربعة اشهر، حيث كان يحاول الهجرة الى اوروبا.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشاب اليمني "مجاهد محسن الحويسك"، عثر على جثته في النهر الحدودي الفاصل بين بيلاروسيا وبولندا.

والشاب الحويسك من أبناء محافظة مأرب ( شرق البلاد) عثر عليه ميتا بعد 4 أشهر من اختفائه أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا.

إقراء أيضاً
المقبرة الجماعية بمحافظة عمران.. الحكومة تستغرب الصمت الدولي ومطالبات حقوقية بإجر
دراسة حديثة تضعنا في صورة الحرب الاقتصادية وكيف أثرت على موارد الحكومة الشرعية في
بوادر تصعيد في اليمن.. حشود عسكرية للقوات الحكومية والحوثيين في تعز
الجيش يصد طائرة مسيرة حوثية في جبهات تعز
الكشف عن النتائج الاولية والتحقيقات في حادثة ميدان الشهداء تعز
الموت يطوي حياة أحد ابرز مشائخ حاشد.. ساهم في إسقاط محافظة عمران وكافأته المليشيا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول