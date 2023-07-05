ما الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي بعد انسحابه من جنين.. وكيف ردت غزة؟

بعد نحو ساعتين من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة 5 قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات إسرائيلية، دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها، وهو ما ردت عليه إسرائيل بغارات جوية استهدفت مواقع لحماس في القطاع.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية في جنين انتهت رسمياً، قال في بيان “رداً على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق (الأربعاء)، يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حالياً بشن غارات على قطاع غزة”، حيث أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أنها استهدفت موقعاً عسكرياً لحركة حماس في شمال غزة دون وقوع إصابات.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء انتهاء عملية كانت مستمرة منذ يومين في جنين في الضفة الغربية المحتلة قتل فيها 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الجيش انسحبت عند منتصف الليل من مخيم جنين، بينما تظاهر مئات الفلسطينيين في المخيم وسط إطلاق مفرقعات نارية ورفع الأعلام الفلسطينية. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة آخر برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين قبيل بدء عملية الانسحاب.

ما الذي خلفه العدوان

وألحقت واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي استمرت نحو 44 ساعة، أضراراً بـ 80 بالمئة من منازل مخيم جنين، وفق ما أفاد نائب محافظ جنين في تصريح للأناضول.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء-الأربعاء عن ارتفاع عدد القتلى إثر العملية الإسرائيلية إلى 12 في حين أصيب أكثر من 120 آخرين.

كما هجّرت القوات الإسرائيلية قسرياً مئات العائلات من المدينة، ونفذت اعتقالات واسعة واقتحمت العديد من البيوت.