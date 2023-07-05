السعودية تتفوق عربيا وعالميا في هذا النوع من السلاح

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف موقع عسكري مختص عن تصدر السعودية المرتبة الأولى عربيا والثامنة عالميا في سلاح المركبات والمدرعات الحربية، متفوقة على عدد من القوى الإقليمية والعالمية.

وبحسبما أورده موقع "غلوبال فاير باور"، فإن القوات البرية السعودية تمتلك ما يتجاوز 85 ألف مدرعة ومركبة عسكرية من بينها ما يناهز 64 ألفا في قوة الاستعداد أو الاحتياط، ما مكنها من التفوق على الكثير من القوى العسكرية العريقة في العالم.

وجاء الترتيب السعودي متخطيا عددا من القوى العسكرية الإقليمية في هذا السلاح الحيوي، مثل مصر التي حلت في المرتبة العاشرة، وإيران التي تبوأت المركز الثالث عشر، وإسرائيل التي أتت في المرتبة السابعة عشرة، كما تفوقت على قوى عالمية، مثل بريطانيا التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة، وفرنسا التي اكتفت بالمرتبة الثانية عشرة، وألمانيا في الرابعة عشرة، وإيطاليا التي احتلت في المركز الخامس عشر.

وجاء في المرتبة الأولى الجيش الأمريكي بنحو 303 آلاف مدرعة ومركبة، بينما حلت الصين في المرتبة الثانية بمجموع 174 ألفا، وروسيا في المرتبة الثالثة بـ151 ألف مركبة عسكرية، ثم كوريا الجنوبية وتركيا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.

وبين الموقع العسكري أن سلاح المركبات يتضمن المركبات العسكرية بأنواعها كافة، مثل المدرعات، والمركبات الهجومية والقتالية، وناقلات الجنود المدرعة، وراجمات الصواريخ، وحاملات قذائف الهاون، وغيرها من المركبات العسكرية.

وأفاد موقع "غلوبال فاير باور" بأن الإحصائيات لا تتضمن الأسلحة والمعدات العسكرية التي ما زالت قيد التطوير أو التصنيع، أو قيد الطلب للعام القادم