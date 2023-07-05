غارات إسرائيلية مكثفة فجرا تستهدف عددا من المواقع في قطاع غزة ومصادر تكشف التفاصيل

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "4 غارات استهدفت موقعا يتبع للمقاومة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع".

كما قصفت الطائرات موقع البيدر جنوب غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ الارتجاحية.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن الغارات أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمواقع المستهدفة دون الإفادة بوقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه ينفذ غارات على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع صوب المستوطنات في وقت سابق من الليل.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن "طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس وموقع آخر لتصنيع مواد صاروخية تابع لها".

وأضاف أن هذه الغارات "تستهدف تعاظم القوة والتسلح لدى حماس، التي تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.

وكان مراسلنا في غزة، أفاد الليلة الماضية، بإطلاق رشقة صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ، مشيرة إلى تفعيل صفارات الإنذار في سديروت ومحيط غزة.

وجاء ذلك، عقب تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ليلة الثلاثاء - الأربعاء، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي فشل واندحر من مخيم جنين، مؤكدا أن كل الخيارات لإسناد جنين كانت على الطاولة، ومضيفا أنه "أوصلنا رسائل واضحة لتل أبيب بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري، وعلى العدو أن يوقف عدوانه فورا