بعد قرار روسيا والسعودية حول إمدادات النفط.. تعرف علي كيف تم تداول أسعار الذهب الأسود والنفط في الأسواق

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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم ، بعد أن أعلنت روسيا عن خفض طوعي في صادرات الخام فيما قررت السعودية تمديد خفض طوعي يبلغ مليون برميل يوميا ليشمل أغسطس المقبل.
وبحلول الساعة 09:26 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إلى 70.21 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.56% إلى 75.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وتزامن ذلك مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده