الجيش يصد طائرة مسيرة حوثية في جبهات تعز

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أعلنت قوات الجيش، الثلاثاء، تصديها لطائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في جبهات القتال بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن دفاعات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدت لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق مواقعه بمنطقة الكدحة بالريف الغربي للمحافظة.
وتأتي هذه الحادثة، بعد ساعات من تصدي قوات الجيش لهجوم حوثي على مواقع القوات الحكومية، في منطقة الدمينة غرب مدينة تعز.
وأكد المركز الإعلامي سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي، خلال المواجهات التي شهدتها منطقة الدمينة غربي تعز.
وفي وقت سابق، شهدت جبهة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، عقب هجوم شنته الأخيرة على مواقع القوات الحكومية.