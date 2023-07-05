علاج الحكة في الجسم بخطوات بسيطة.. جرّبيها لراحة تامّة

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الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وهو يخدم غرضاً حيوياً باعتباره الحاجز الذي يحمي الجسم، فهو مليء بخلايا الجهاز المناعي يمكنها حماية الجسم والجلد من الفيروسات والبكتيريا، وغيرها من التهديدات التي تشكل خطراً على الجسم.
والحكة من أبرز الأعراض الشائعة للعديد من الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما وجفاف الجلد وبق الفراش والالتهابات الفطرية أو القوباء أو الصدفية، أو أمراض الكبد، علماً بأن هناك بعض الاضطرابات النفسية التي تُسبب حكة الجلد؛ مثل القلق.
للحصول على العلاج، من المهم تحديد المشكلة ومعالجة السبب الأساسي.
وفي السطور التالية؛ ستتعرفين على خطوات بسيطة لعلاج الحكة في الجسم، لراحة مثالية ضعي قطعة قماش مبللة أو قطعة من الثلج على الجلد الذي يسبب الحكة، وافعلي ذلك لمدة خمس إلى عشر دقائق أو حتى تهدأ الحكة.