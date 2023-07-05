الكشف عن النتائج الاولية والتحقيقات في حادثة ميدان الشهداء تعز

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت لجنة التحقيق المكلفة بحادثة ميدان الشهداء بمدينة تعز، الثلاثاء الموافق4 تموز يوليو، أن الحادثة عرضية وتصرف شخصي، وذات طابع جنائي بحت ولا تحمل أي ابعاد أخرى او ملامح الجريمة المنظمة .

وقالت اللجنة في محضر نتائجها الاولي خلال الاجتماع الذي ترأسة المحافظ نبيل شمسان، للجنة التحقيق الحقائق بحادثة ميدان الشهداء اثناء احتفالية مهرجان تعز العيدي 2023 أن الحادثة لاتحمل اي ابعاد أخرى او ملامح الجريمة المنظمة وفقا لما اوردتة وكالة سبأ.

ولفتت اللجنة أن نتائج التحقيق سوف تعلنها للرأي العام فور استكمال إجراءات عملها خلال الساعات القادمة. وخلال الاجتماع، استمع المحافظ نبيل شمسان من اللجنة الى نتائج التحقيقات الاولية والتي اتخذت جملة من القرارات الضامنة لتحقيق جدي ونزيه وشفاف يضع كل جهة وفرد أمام مسؤوليته فيما حدث، والتي شملت الاحتجاز والتوقيف والاستجواب مع كل من له علاقة او يشتبه بضلوعه في الأحداث.

واهابت لجنة التحقيق، بكافة وسائل الإعلام والناشطين والمنظمات بأن عليهم الثقة بالإجراءات القانونية التي تنفذها الجهات المختصة واللجنة المكلفة بالتحقيق، وتحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات وتداولها واخذها من مصادرها الرسمية بعيدا عن الترويج للإشاعات والمعلومات المزيفة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المحافظ شمسان اطلع من اللجنة المكلفة، عن النتائج الاولية والتحقيقات في الحادثة، مشيداً بأداء اللجنة المشكلة للتحقيق والتكفل بالعلاج والرعاية الصحية الكاملة للجرحى والوقوف بمسؤولية ازاء تلك الاحداث المؤسفة والتي يجب ان تأخذ مجراها القانوني وضبط الجناة.

وشدد شمسان، على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناة لينالوا جزائهم الرادع، مؤكداً الحرص على ان تكون تعز نموذجية بمدنيتها وسلميتها كما عرفت، وعدم السماح لكل من يحاول تشويه المحافظة وأن القانون فوق الجميع