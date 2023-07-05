الجيش يصد طائرة مسيرة حوثية في جبهات تعز علاج الحكة في الجسم بخطوات بسيطة.. جرّبيها لراحة تامّة الكشف عن النتائج الاولية والتحقيقات في حادثة ميدان الشهداء تعز الموت يطوي حياة أحد ابرز مشائخ حاشد.. ساهم في إسقاط محافظة عمران وكافأته المليشيات بنسف منزلة مصادر طبية..تكشف عن آفة خطيرة بدأت تتزايد في أوساط الشباب والأطفال في الحديدة قيادي حوثي يكشف لقبيلة سفيان كيف تمت عملية الإعدامات الجماعية بحق أبناء القبيلة وماذا طلب منهم للتنازل أثناء رعيهم للاغنام.. إصابة( 5 )اطفال بانفجار قذيفة هاون اطلقها الحوثيين بحيس(اسماء) مسؤول أمريكي ..يكشف عن تقدم بهدنة اليمن..تفاصيل حقل الدرة النفطي يفجر خلافا بين الكويت وايران ووزير النفط الكويتي يرد بتصريح ناري على طهران نادي النصر السعودي يتعاقد مع نجم عالمي جديد رسميا
أكدت لجنة التحقيق المكلفة بحادثة ميدان الشهداء بمدينة تعز، الثلاثاء الموافق4 تموز يوليو، أن الحادثة عرضية وتصرف شخصي، وذات طابع جنائي بحت ولا تحمل أي ابعاد أخرى او ملامح الجريمة المنظمة .
وقالت اللجنة في محضر نتائجها الاولي خلال الاجتماع الذي ترأسة المحافظ نبيل شمسان، للجنة التحقيق الحقائق بحادثة ميدان الشهداء اثناء احتفالية مهرجان تعز العيدي 2023 أن الحادثة لاتحمل اي ابعاد أخرى او ملامح الجريمة المنظمة وفقا لما اوردتة وكالة سبأ.
ولفتت اللجنة أن نتائج التحقيق سوف تعلنها للرأي العام فور استكمال إجراءات عملها خلال الساعات القادمة. وخلال الاجتماع، استمع المحافظ نبيل شمسان من اللجنة الى نتائج التحقيقات الاولية والتي اتخذت جملة من القرارات الضامنة لتحقيق جدي ونزيه وشفاف يضع كل جهة وفرد أمام مسؤوليته فيما حدث، والتي شملت الاحتجاز والتوقيف والاستجواب مع كل من له علاقة او يشتبه بضلوعه في الأحداث.
واهابت لجنة التحقيق، بكافة وسائل الإعلام والناشطين والمنظمات بأن عليهم الثقة بالإجراءات القانونية التي تنفذها الجهات المختصة واللجنة المكلفة بالتحقيق، وتحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات وتداولها واخذها من مصادرها الرسمية بعيدا عن الترويج للإشاعات والمعلومات المزيفة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المحافظ شمسان اطلع من اللجنة المكلفة، عن النتائج الاولية والتحقيقات في الحادثة، مشيداً بأداء اللجنة المشكلة للتحقيق والتكفل بالعلاج والرعاية الصحية الكاملة للجرحى والوقوف بمسؤولية ازاء تلك الاحداث المؤسفة والتي يجب ان تأخذ مجراها القانوني وضبط الجناة.
وشدد شمسان، على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناة لينالوا جزائهم الرادع، مؤكداً الحرص على ان تكون تعز نموذجية بمدنيتها وسلميتها كما عرفت، وعدم السماح لكل من يحاول تشويه المحافظة وأن القانون فوق الجميع