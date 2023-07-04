الموت يطوي حياة أحد ابرز مشائخ حاشد.. ساهم في إسقاط محافظة عمران وكافأته المليشيات بنسف منزلة

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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توفي اليوم الثلاثاء الشيخ القبلي البارز مبخوت يحيى المشرقي أحد أبرز مشائخ قبيلة حاشد بعد معاناة مع المرض. وذكرت مصادر قبلية لمأرب برس بان الشيخ القبلي مبخوت يحيى المشرقي احد كبار قبيلة مشائخ حاشد وعضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر توفي اليوم في منزلة بمديرية خمر بمحافظة عمران عقب تدهور حالته الصحية. وكان الشيخ المشرقي قد عاد من الاردن الى صنعاء خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد رحلة علاجية استمرت لشهور. وتربط الشيخ المشرقي علاقة مصاهرة مع الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وكان احد القيادات المؤتمرية التي دعمت عملية الاجتياح الحوثية لمحافظة عمران عام 2014. وفي عام 2017 انحاز الشيخ المشرقي لدعوة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح للخروج على سلطات المليشيات وهو ما دفع المليشيات حينها لنسف منزلة واختطافه. وينتمي الشيخ مبخوت المشرقي لمديرية خَمر التابعة اداريا لمحافظة عمران شمال اليمن المنتمية لقبيلة حاشد الذي هو احد ابرز مشائخها.