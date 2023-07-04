مصادر طبية..تكشف عن آفة خطيرة بدأت تتزايد في أوساط الشباب والأطفال في الحديدة

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر طبية في محافظة الحديدة عن تزايد حالات تعاطي المخدرات بشكل كبير وسط تغاضي من سلطات الامر الواقع.

وأكدت المصادر ان مستشفى الحديدة والعلفي سابقا استقبل خلال اليومين السابقين أكثر من خمس حالات ادمان مخدرات..

وحذرت المصادر من تزايد ظاهرة المخدرات بين أوساط المجتمعات وافسادهم اخلاقيا. وتابعت أن احد تلك الحالات هو الشاب (س.س.م) من سكان السلخانة بمديرية الحالي يتواجد في أحد المستشفيات الخاصة وحالته صعبه جدا .

وأظهرت نتائج الفحوصات أنه ضحية من ضحايا المخدرات وان درجة الإدمان عنده كبيرة جدا وقد يفارق الحياة.

في السياق نفسة قالت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا ساعدت على تسهيل ونشر وترويج وتعاطي المخدرات بين أوساط الشباب والأطفال في محافظة الحديدة.

وذكرت المصادر أن انتشار تعاطي المخدرات بين شباب وأطفال الحديدة، بات يشكل رعبا على الأسر والمجتمع، وان الحوثيين تمكنوا من توظيف المتحوثين في ترويج وبيع المخدرات بمختلف أنواعها في الحواري والمديريات وبدرجة رئيسية بين طلاب المدارس في المراكز الصيفية.

وأضافت أن البحث الجنائي يمارس في الحديدة دور المتستر والمساعد بل والشريك في عملية الترويج والتعاطي والتكتم على الحالات التي يتم الامساك بها سواء متعاطية ومتاجرة. وأشارت الى أن إحدى الحالات المروجة للمخدرات الحوثية في الحديدة ويدعى عصام محمد ناصر من الحي التجاري بمديرية الميناء تم التحقيق معه في البحث الجنائي ولم يطلع النهار حتى شوهد خارج السجن طليقا.