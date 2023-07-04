الموت يطوي حياة أحد ابرز مشائخ حاشد.. ساهم في إسقاط محافظة عمران وكافأته المليشيات بنسف منزلة مصادر طبية..تكشف عن آفة خطيرة بدأت تتزايد في أوساط الشباب والأطفال في الحديدة قيادي حوثي يكشف لقبيلة سفيان كيف تمت عملية الإعدامات الجماعية بحق أبناء القبيلة وماذا طلب منهم للتنازل أثناء رعيهم للاغنام.. إصابة( 5 )اطفال بانفجار قذيفة هاون اطلقها الحوثيين بحيس(اسماء) مسؤول أمريكي ..يكشف عن تقدم بهدنة اليمن..تفاصيل حقل الدرة النفطي يفجر خلافا بين الكويت وايران ووزير النفط الكويتي يرد بتصريح ناري على طهران نادي النصر السعودي يتعاقد مع نجم عالمي جديد رسميا دولة عربية تعلن نجاحها في القاء القبض على أكثر من ألف من تجار ومروجي المخدرات خلال شهر فليب السادس يسعى بوتيرة عالية للتربع على عرش الطاقة الخضراء في أوروبا نادي سعودي يستقدم اسطورة كرة قدم عالمية ليكون مدربا للفريق
كشفت مصادر طبية في محافظة الحديدة عن تزايد حالات تعاطي المخدرات بشكل كبير وسط تغاضي من سلطات الامر الواقع.
وأكدت المصادر ان مستشفى الحديدة والعلفي سابقا استقبل خلال اليومين السابقين أكثر من خمس حالات ادمان مخدرات..
وحذرت المصادر من تزايد ظاهرة المخدرات بين أوساط المجتمعات وافسادهم اخلاقيا. وتابعت أن احد تلك الحالات هو الشاب (س.س.م) من سكان السلخانة بمديرية الحالي يتواجد في أحد المستشفيات الخاصة وحالته صعبه جدا .
وأظهرت نتائج الفحوصات أنه ضحية من ضحايا المخدرات وان درجة الإدمان عنده كبيرة جدا وقد يفارق الحياة.
في السياق نفسة قالت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا ساعدت على تسهيل ونشر وترويج وتعاطي المخدرات بين أوساط الشباب والأطفال في محافظة الحديدة.
وذكرت المصادر أن انتشار تعاطي المخدرات بين شباب وأطفال الحديدة، بات يشكل رعبا على الأسر والمجتمع، وان الحوثيين تمكنوا من توظيف المتحوثين في ترويج وبيع المخدرات بمختلف أنواعها في الحواري والمديريات وبدرجة رئيسية بين طلاب المدارس في المراكز الصيفية.
وأضافت أن البحث الجنائي يمارس في الحديدة دور المتستر والمساعد بل والشريك في عملية الترويج والتعاطي والتكتم على الحالات التي يتم الامساك بها سواء متعاطية ومتاجرة. وأشارت الى أن إحدى الحالات المروجة للمخدرات الحوثية في الحديدة ويدعى عصام محمد ناصر من الحي التجاري بمديرية الميناء تم التحقيق معه في البحث الجنائي ولم يطلع النهار حتى شوهد خارج السجن طليقا.