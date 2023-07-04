أثناء رعيهم للاغنام.. إصابة( 5 )اطفال بانفجار قذيفة هاون اطلقها الحوثيين بحيس(اسماء) مسؤول أمريكي ..يكشف عن تقدم بهدنة اليمن..تفاصيل حقل الدرة النفطي يفجر خلافا بين الكويت وايران ووزير النفط الكويتي يرد بتصريح ناري على طهران نادي النصر السعودي يتعاقد مع نجم عالمي جديد رسميا دولة عربية تعلن نجاحها في القاء القبض على أكثر من ألف من تجار ومروجي المخدرات خلال شهر فليب السادس يسعى بوتيرة عالية للتربع على عرش الطاقة الخضراء في أوروبا نادي سعودي يستقدم اسطورة كرة قدم عالمية ليكون مدربا للفريق نجم جديد في الدوري السعودي.. ''كل الأعين تريده لكنه اختار النصر'' الحكومة الشرعية تحذر من ''خطوة تصعيدية'' في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين حتى الآن
أصيب خمسة أطفال بقذيفة هاون اطلقها الحوثيين بحيس.
وافادت مصادر محلية عن استهداف مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من ايران خمسة أطفال أثناء رعيهم للاغنام بوادي نخلة في حيس بقذيفة هاون.
وأكدت المصادر ان إسعافات اللواء الثاني زرانيق هرعت لإسعاف 5 أطفال ونقلهم إلى المستشفى وهم عيسى مرشد الشرعبي نصر عبده محمد نصر عبداللطيف محمد حميد سالم طيف محمد محمود الشرعبي سالم ابراهيم محمود الشرعبي .
ورفعت المليشيات الحوثية من إنتهاكاتها السافرة في الحديدة منذ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ