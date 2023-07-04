أثناء رعيهم للاغنام.. إصابة( 5 )اطفال بانفجار قذيفة هاون اطلقها الحوثيين بحيس(اسماء)

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصيب خمسة أطفال بقذيفة هاون اطلقها الحوثيين بحيس.

وافادت مصادر محلية عن استهداف مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من ايران خمسة أطفال أثناء رعيهم للاغنام بوادي نخلة في حيس بقذيفة هاون.

وأكدت المصادر ان إسعافات اللواء الثاني زرانيق هرعت لإسعاف 5 أطفال ونقلهم إلى المستشفى وهم عيسى مرشد الشرعبي نصر عبده محمد نصر عبداللطيف محمد حميد سالم طيف محمد محمود الشرعبي سالم ابراهيم محمود الشرعبي .

ورفعت المليشيات الحوثية من إنتهاكاتها السافرة في الحديدة منذ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ