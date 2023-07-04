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مسؤول أمريكي ..يكشف عن تقدم بهدنة اليمن..تفاصيل

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن سعيدة برؤية هدنة في اليمن، لكن لن تصل إلى "مرحلة الرضى" إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وأضاف المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "التقدم رائع لكنه غير كاف"وفقا للحوار الذي اجراة مع موقع العربية.نت الإنجليزي، وكان اليمن موضوعًا رئيسيًا للنقاش بأجندة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال زيارته إلى المنطقة الشهر الماضي.

كما عاد المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ مؤخرًا من رحلة إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة آخر التطورات في اليمن.

وقال المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية، إن المحادثات "التي لم يكن من الممكن إجراؤها العام الماضي، تحدث الآن".

وخلال عملية تبادل الأسرى في أبريل الماضي، أطلق الحوثيون سراح عدد من الأسرى، وفي المقابل تم إطلاق سراح عن المئات من مقاتلي الحوثي. وقد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بوساطة الأمم المتحدة العام الماضي وتم تمديده مرتين قبل أن يرفض الحوثيون التمديد للمرة الثالثة، لكن تراجع القتال والاشتباكات بشكل كبير، وتوقفت هجمات الحوثي عبر الحدود السعودية لعدة أشهر.

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