نادي النصر السعودي يتعاقد مع نجم عالمي جديد رسميا

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع النجم الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي. وذكر النصر في حسابه على موقع تويتر أن العقد مع بروزفيتش يمتد حتى عام 2026 .

وكان بروزوفيتش اجتاز الكشف الطبي خلال اليومين الماضيين بعد توصل النادي لاتفاق مع اللاعب والنادي الإيطالي، .

علما بأن الصفقة وفقا لتقارير سابقة سيبلغ إجمالي تكلفتها 123 مليون يورو بواقع 23 مليون لإنتر و100 مليون يورو للاعب كراتب إجمالي حتى صيف 2026.

وتعد هذه هي الصفقة الأولى للنصر هذا الصيف والثانية على مستوى الصفقات العالمية هذا العام بعد ضم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتزامن إعلان تعاقد النصر مع بروزوفيتش مع إعلان نادي الاتفاق عن تعاقده مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من الصفقات العالمية في دوري روشن للمحترفين سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين