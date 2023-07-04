نادي سعودي يستقدم اسطورة كرة قدم عالمية ليكون مدربا للفريق

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خاطب أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي، جماهير الفريق باللغة العربية، في أول تعليق له غداة التعاقد معه.

ونشر نادي الاتفاق، عبر حسابه على موقع "تويتر"، سلسلة من الفيديوهات، وقال أسطورة نادي ليفربول في الفيديو الأول: "مرحبا، أنا ستيفن جيرارد، أنا اتفاقي".

وأضاف في الفيديو الثاني: "أنا جاهز"

وتابع ستيفن جيرارد في الثالث: "هلا الاتفاق".

وأعلن نادي الاتفاق يوم أمس الاثنين، التعاقد رسميا مع ستيفان جيرارد (43 عاما)، ليتولى منصب المدير الفني للفريق حتى صيف عام 2025.