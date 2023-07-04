نجم جديد في الدوري السعودي.. ''كل الأعين تريده لكنه اختار ‎النصر''

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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، ضم النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف الفريق، لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي.
ونشر حساب نادي النصر "العالمي" صورا للإعلان عن التعاقد رسميا مع مارسيلو بروزوفيتش، وعلق عليها: "نجـم المنتخب الكرواتـي والإنتر
مارسيلو بروزوفيتش يـوقع رسميا لـ"العالمي"
روزفيتش نصراوي".
كما نشر مقطع فيديو وعلق عليه، قائلا: "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر".
وسيلعب النجم الكرواتي بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، قد ذكر أن رسوم صفقة انتقال بروزوفيتش إلى نادي النصر تبلغ 18 مليون يورو.
يذكر أن مارسيلو بروزوفيتش، البالغ من العمر 30 عاما، انضم إلى صفوف نادي إنتر ميلان في عام 2016، وشارك في 330 مباراة مع "النيراتزوري" منذ ذلك الحين، سجل خلالها 31 هدفا، إضافة إلى 43 تمريرة حاسمة.
ودافع النجم الكرواتي عن ألوان منتخب بلاده في 87 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.