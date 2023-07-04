الحكومة الشرعية تحذر من ''خطوة تصعيدية'' في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين حتى الآن اليمن تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين وتعلن موقفا ثابتا بشأن القضية الفلسطينية شاهد.. اعترافات الخلية الحوثية بمأرب وأسماء عناصرها والقيادات المتورطة شركة مطارات الرياض تعلن عن إنجاز تاريخي لأول مرة الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الأهداف التي سيقصفها في مخيم جنين في تطورات جديدة ..مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء منظمة حقوقية توثق بالأرقام ارتفاًعا حاداً في عمليات الإعدام بإيران مخيم ومدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً هل تعاني من نفاد مساحة تخزين آيفون؟.. تغيير بسيط لتحرير مساحة على الفور
قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن فرض مليشيا الحوثي التابعة لإيران، مشرفين تابعين لها على المدارس الأهلية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، خطوة تصعيدية تندرج ضمن مساعيها لإحكام السيطرة على العملية التعليمية بشكل كامل.
وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على الدولة إلى استغلال العملية التعليمية والمدارس والمناهج الدراسية، وتوظيفها أداة في الحرب، في تهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعدد والتعايش بين اليمنيين.
واشار الى ما تقوم به مليشيا الحوثي من غسل لعقول مئات الآلاف من الطلبة والطالبات، وتفخيخها بالأفكار الظلامية المتطرفة الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا والمستوردة من ايران، وتحويلها إلى اوكار لاستدراج وتجنيد وتدريب الاطفال ومعامل لتفريخ الارهابيين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات المليشيا الحوثية لتحييد العملية التعليمية عن الصراع، والتوقف عن ممارساتها التدميرية التي تقوض دعوات وجهود التهدئة وتعمل على نسف فرص إحلال السلام في اليمن.
وكانت مليشيات الحوثي قد أمرت بفرض مشرف مقيم تابع لها على كل مدرسة أهلية للإشراف على أعمال الأنشطة المختلفة كالإذاعات المدرسية والمسابقات المنهجية والعملية وتفعيل المناسبات الدينية والوطنية وتفعيل اليوم الثقافي وغيرها.