الحكومة الشرعية تحذر من ''خطوة تصعيدية'' في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن فرض مليشيا الحوثي التابعة لإيران، مشرفين تابعين لها على المدارس الأهلية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، خطوة تصعيدية تندرج ضمن مساعيها لإحكام السيطرة على العملية التعليمية بشكل كامل.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على الدولة إلى استغلال العملية التعليمية والمدارس والمناهج الدراسية، وتوظيفها أداة في الحرب، في تهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعدد والتعايش بين اليمنيين.

واشار الى ما تقوم به مليشيا الحوثي من غسل لعقول مئات الآلاف من الطلبة والطالبات، وتفخيخها بالأفكار الظلامية المتطرفة الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا والمستوردة من ايران، وتحويلها إلى اوكار لاستدراج وتجنيد وتدريب الاطفال ومعامل لتفريخ الارهابيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات المليشيا الحوثية لتحييد العملية التعليمية عن الصراع، والتوقف عن ممارساتها التدميرية التي تقوض دعوات وجهود التهدئة وتعمل على نسف فرص إحلال السلام في اليمن.

وكانت مليشيات الحوثي قد أمرت بفرض مشرف مقيم تابع لها على كل مدرسة أهلية للإشراف على أعمال الأنشطة المختلفة كالإذاعات المدرسية والمسابقات المنهجية والعملية وتفعيل المناسبات الدينية والوطنية وتفعيل اليوم الثقافي وغيرها.