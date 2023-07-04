حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين حتى الآن

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شهدت مدن عدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس إضراباً شاملاً، الثلاثاء، احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على جنين، والذي قتلت خلاله 10 فلسطينيين وأصابت أكثر من 100 آخرين، فيما هجر الجيش الإسرائيلي نحو 3 آلاف فلسطيني من منازلهم.

ودفعت إسرائيل بتعزيزات عسكرية، الثلاثاء، في اليوم الثاني لهجومها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا الاجتياح الاسرائيلي إلى 10، مع تسجيل أكثر من 100 جريح، بينهم 20 في حالة حرجة.

وكانت إسرائيل بدأت هجومها فجر الاثنين، عندما اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بأكثر من 200 آلية عسكرية وبمساندة الطائرات المسيرة.

ووصلت آليات عسكرية جديدة وتعزيزات إسرائيلية، الثلاثاء، إلى مداخل مخيم جنين، فيما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي حارة الدمج في مخيم جنين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية واصلت، الثلاثاء، استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ واطلاق النار الكثيف، بعد إرغام الكثير من عائلات المخيم على ترك منازلها تحت تهديد السلاح.

وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، على غرار نابلس وبيت لحم ورام الله والخليل والقدس، ولزم الموظفون العموميون منازلهم، وذلك بعد دعوة لجنة التنسيق الفصائلي لهذا الإضراب.

وتم إغلاق المحال التجارية والمؤسسات والمدارس، وتوقفت وسائل النقل العام، والخدمات الحكومية عن العمل.

وفي الساعات الأولى لصباح الثلاثاء، بدت شوارع مدينة جنين مقفرة باستثناء عدد قليل من الناس في الشوارع، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وانتشرت إطارات سيارات مشتعلة في أماكن متفرقة.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة "فرانس برس"، إنه منذ بدء العملية فجر الاثنين "غادر حوالى 3 آلاف شخص منازلهم في مخيم جنين" موضحاً أن "الترتيبات جارية لإيوائهم في المدارس وغيرها في مدينة جنين القريبة".

وأضاف أن "سكان المخيم غادروه بسبب خوفهم من تفجير منازلهم وهم بداخلها". ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد بأنه "حرب مفتوحة على أهالي جنين".

وكانت القيادة الفلسطينية قررت عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث العدوان على جنين ومخيمها، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وتقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية.

أوامر بإخلاء المنازل

ونقلت "وفا" عن شهود القول إن القوات الإسرائيلية طالبت سكان المخيم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مشيرين إلى أن العائلات لجأت إلى ساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت لاحق أن يكون الجيش قد أمر بإخلاء المخيم من السكان. وزعم بأن هذه الأنباء "كاذبة وعارية عن الصحة".

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال لموقع ynet news الإسرائيلي، إن آلاف السكان قرروا إخلاء منازلهم من تلقاء أنفسهم هرباً لتجنب العمليات القتالية الجارية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إنه أخلى 3 آلاف شخص من مخيم جنين حتى الآن، مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة ومخيمها، لافتاً إلى أن العدد في ازدياد، بحسب الإذاعة الفلسطينية.

10 مواقع تحت مجهر القوات الإسرائيلية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تبحث عن نحو عشرة مواقع في مخيم جنين، مشيراً إلى أن تلك المواقع "كانت تستخدم لتصنيع متفجرات وأسلحة أخرى"، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وشارك أكثر من 1000 جندي إسرائيلي في الهجوم المدمر على جنين، والذي يعتبر الأكبر منذ 20 عاماً في الضفة الغربية المحتلة.

ووصلت آليات عسكرية جديدة وتعزيزات إسرائيلية، الثلاثاء، إلى مداخل المخيم، فيما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي حارة الدمج في مخيم جنين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية واصلت، الثلاثاء، استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ واطلاق النار الكثيف، بعد إرغام الكثير من عائلات المخيم على ترك منازلها تحت تهديد السلاح.

وخلال هذا الهجوم، تعرض المخيم لدمار واسع، ولانقطاع في إمدادات المياه والكهرباء، فيما ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 10، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، والتي أشارت إلى تسجيل أكثر من 100 جريح، إصابة 20 منهم خطرة.

ويقع مخيم جنين الذي أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين، ويطل على سهل مرج بن عامر من جهة الشمال، وتحده من الجنوب قرية برقين، وتحيط به عدة مرتفعات.

وبلغت مساحة المخيم عند الإنشاء 372 دونماً، اتسعت إلى حوالي 473 دونماً، وبلغ عدد سكانه عام 1967م حوالي 5019 نسمة؛ وفي عام 2007 وصل إلى 10,371 نسمة.

وينحدر أصل أغلب سكان المخيم من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، وقرى تابعة لجنين احُتلت عام 1948.

وحسب تقديرات "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني"، بلغ عدد سكانه في منتصف عام 2023 نحو 11674 لاجئاً.