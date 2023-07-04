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اليمن تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين وتعلن موقفا ثابتا بشأن القضية الفلسطينية

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعربت الجمهورية اليمنية عن ادانتها الشديدة للعدوان المستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها مدينة جنين والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية في بيان لها المجتمع الدولي "للتدخل العاجل و وقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".

وجددت الخارجية اليمنية "موقف اليمن الثابت والدائم في دعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وامس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، بينهم 10 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

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