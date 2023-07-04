الحكومة الشرعية تحذر من ''خطوة تصعيدية'' في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين حتى الآن اليمن تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين وتعلن موقفا ثابتا بشأن القضية الفلسطينية شاهد.. اعترافات الخلية الحوثية بمأرب وأسماء عناصرها والقيادات المتورطة شركة مطارات الرياض تعلن عن إنجاز تاريخي لأول مرة الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الأهداف التي سيقصفها في مخيم جنين في تطورات جديدة ..مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء منظمة حقوقية توثق بالأرقام ارتفاًعا حاداً في عمليات الإعدام بإيران مخيم ومدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً هل تعاني من نفاد مساحة تخزين آيفون؟.. تغيير بسيط لتحرير مساحة على الفور
أعربت الجمهورية اليمنية عن ادانتها الشديدة للعدوان المستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها مدينة جنين والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
ودعت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية في بيان لها المجتمع الدولي "للتدخل العاجل و وقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".
وجددت الخارجية اليمنية "موقف اليمن الثابت والدائم في دعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وامس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، بينهم 10 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.