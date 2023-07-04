شاهد.. اعترافات الخلية الحوثية بمأرب وأسماء عناصرها والقيادات المتورطة

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال الإعلام الامني بمحافظة مأرب (شرق اليمن) ان الاعترافات الأولية لأفراد الخلية الحوثسة المضبوطين مؤخرا، كشفت عن افراد الخلية وهم : ''عبد الرزاق حسن علي داوود و محمد عبد الله سعد هادي وأحمد عبدالله سعد هادي وعبده حسن علي داوود و عاتق محمد سعد هادي وهاشم ناصر عاتق الأمير وناجي علي عاتق الأمير و حمد علي عاتق الأمير''.

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وكشفت ايضا أن المدعو أحمد علي عاتق الأمير، هو من أدار هذه الخلية وقام بتوزيع العبوات على أفرادها بعد تدريبهم على كيفية زرعها وتفجيرها عن بعد ، بينما قام القيادي الحوثي المدعو ماجد الدراق بتوفير هذه العبوات للخلية وتأمين نقلها من صنعاء إلى مأرب.

ويحصل كل عنصر في الخلية الحوثية على مبلغ 2000 ريال سعودي عن كل عبوة ناسفة يقوم بزرعها، وفق اعترافات الخلية.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب امس عن ضبطها خلية إرهابية جديدة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بزرع عبوات ناسفة في الطرقات العامة والمواقع الحيوية بمأرب ثم تفجيرها عن بعد لاستهداف المدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأوضح الإعلام الأمني بمأرب ، أن قوات الأمن الخاصة نجحت في ضبط أفراد في الخلية الإرهابية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة في مفرق حريب والخط الدولي مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية.

ولفت إلى أن عملية الضبط لأفراد الخلية التي جندتها مليشيا الحوثي الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين، جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيقة لتحركاتهم أولا بأول .

وبينً أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية الحوثية المضبوطين وتسجيل اعترافاتهم الأولية وسيتم بث الاعترافات الكاملة، متضمنة الأعمال الإرهابية التي نفذوها وأسماء القيادات الحوثية المتورطة في تجنيدهم.