لأول مرة الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الأهداف التي سيقصفها في مخيم جنين في تطورات جديدة ..مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء منظمة حقوقية توثق بالأرقام ارتفاًعا حاداً في عمليات الإعدام بإيران مخيم ومدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً هل تعاني من نفاد مساحة تخزين آيفون؟.. تغيير بسيط لتحرير مساحة على الفور قائمة سرية على آيفون تفتح قفل الميزات المخفية العلماء يحذرون من خطر جديد للسجائر الإلكترونية الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين بجبهة الدفاع الجوي بتعز صقر تعز يستأنف استعداداته للمشاركة في الدوري المحلي هل ستنجح التهديدات الدولية الى إخضاع جماعة الحوثي للحوار وحل أزمة اليمن؟
أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.
ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.
وتهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي