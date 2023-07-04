في تطورات جديدة ..مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.

ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي