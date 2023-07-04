هل تعاني من نفاد مساحة تخزين آيفون؟.. تغيير بسيط لتحرير مساحة على الفور

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نظرا لأن معظم الأشخاص في تواصل وتراسل مستمرين للعديد من الصور ومقاطع الفيديو يوميا، فقد يكون الوصول إلى حد تخزين iCloud أسهل مما تعتقد.

وعلى الرغم من أن نماذج "آيفون 13" فصاعدا تأتي بسعة تخزينية لا تقل عن 12 غيغابايت، بالنسبة لأي شخص لديه طراز أقدم من "آيفون"، قد يكون من السهل جدا الوصول إلى مساحة تخزين iCloud المجانية البالغة 5 غيغابايت المتوفرة.

وقد تميل إلى الاستسلام لإشعارات iCloud من آبل وتجد نفسك في وضع جيد مقابل 6.99 جنيه إسترليني شهريا لخطة 2 تيرابايتف فقط حتى تتمكن من وضع كل ما تحتاجه في مكان واحد. لحسن الحظ، كشف الخبراء في Fonehouse عن طريقة سهلة لتحرير مساحة التخزين على هاتفك على الفور- ببساطة عن طريق تغيير إعداد الرسالة، يمكنك على الفور تقليل مقدار التخزين الذي تستخدمه.

و بشكل افتراضي، يخزن جهاز "آيفون" الخاص بك كل رسالة ترسلها وتستقبلها مما يعني أنه يمكن إغراق هاتفك بسعة تخزين غير ضرورية.

وفي حين أن هذه الميزة يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تريد أن تتذكر المحادثات التي أجريتها منذ سنوات، إلا أن هذه الرسائل يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتعطل هاتفك دون سبب وجيه.

ولتنشيط الميزة، قم بإلغاء قفل جهاز "آيفون" الخاص بك، وافتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى أن ترى "الرسائل". انقر فوق الرمز، وقم بالتمرير خلال القسم الفرعي حتى ترى "محفوظات الرسائل".

ويجب أن تكون قادرا بعد ذلك على النقر فوق "الاحتفاظ بالرسائل"، والتي ستمنحك ثلاثة خيارات: 30 يوما، سنة واحدة، إلى الأبد. وسيكون الإعداد تلقائيا على "إلى الأبد"، ولكن يمكنك اختيار أيهما يناسبك.

إذا قمت بالنقر فوق أحد الخيارات، فستتلقى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل القديمة.

يمكنك بعد ذلك النقر فوق "حذف" لإخلاء بعض المساحة وتجنب الاضطرار إلى دفع رسوم إضافية مقابل مساحة التخزين. ويمكنك التراجع عن هذه التغييرات في أي وقت.

ويجب على مستخدمي "آيفون" أيضا توخي الحذر من قيام "واتس آب" بإضافة مرفقات غير ضرورية لهاتفك.

وسيقوم التطبيق تلقائيا بحفظ الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية ما لم يتم إخباره بخلاف ذلك. لتغيير ذلك، انقر فوق الإعدادات، ثم انقر فوق التخزين والبيانات، ثم انتقل إلى إدارة التخزين لمراجعة وحذف المرفقات بشكل فردي.

وإذا كنت بحاجة إلى التحقق من المساحة المتبقية على جهاز "آيفون" الخاص بك، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وانتقل إلى "عام" وانقر على "تخزين "آيفون"".

وسيخبرك الإعداد بمقدار المساحة التي تستخدمها والتطبيقات التي تستهلك أكبر مساحة تخزين لإرشادك إلى ما قد ترغب في حذفه. وهناك طريقة رائعة أخرى لتحرير مساحة التخزين وهي إزالة الصور المكررة.

أولا، افتح تطبيق الصور، واذهب إلى "الألبومات" وضمن قسم "الأدوات المساعدة"، انقر على "التكرارات" ثم انقر على "دمج" بجوار الصور التي اخترتها لحذف النسخ المكررة.

وإذا كنت ترغب في حذف التكرارات على الفور، في الخطوة الأخيرة، انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا وانقر فوق "تحديد الكل" لدمج جميع التكرارات