الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين بجبهة الدفاع الجوي بتعز

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اندلعت، مساء الاثنين، مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني، وبين مليشيات الحوثي الارهابية، غربي مدينة تعز.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن مواجهات عنيفة درات بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، وبين مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة الدفاع الجوي غربي المدينة. ولم يذكر المركز مزيدا من التفاصيل.
وتواصل مليشيات الحوثي الارهابية تصعيدها في مختلف الجبهات القتالية، واستهداف الأحياء السكنية وقنص المدنيين، في الأحياء السكنية.