صقر تعز يستأنف استعداداته للمشاركة في الدوري المحلي

الثلاثاء 04 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عاود نادي الصقر من تعز، استئناف فريقه الأول واستعداداته للمشاركة في الدوري المحلي، المقرر انطلاقه نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الفريق بدأ من الإثنين معسكرا في صنعاء حتى موعد انطلاق البطولة، ومن المقرر أن يخوض خلاله 3 مباريات ودية.

وكان فضل العرومي، مدرب الصقر، منح اللاعبين إجازة العيد في ختام معسكر سابق أقامه الفريق لمدة 12 يوما في العاصمة اليمنية.

ويعتبر الصقر أكثر الفرق تحفزا للمشاركة في الدوري، ولأجل ذلك تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بلغ 11 لاعبا جديدا هم: سعود السوادي (وحدة صنعاء) ، عبدالحليم شابص (التلال) ، مدير عبدربه (أهلي صنعاء) ، جلال الجلال (البحري العراقي) ، صقر الدربي (العروبة)، محمد الغمري (أهلي صنعاء)، أحمد كرامة (فحمان) ، أكرم القضابة (اتحاد إب) ، حسن بلال (رحبان حرض) ، علي الحداد (اتحاد إب) ، مازن الزعراوي (الرشيد) .. بالإضافة إلى تجديد عقود عدد من عناصر الفريق في الموسم الماضي.