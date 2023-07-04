الجيش يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين بجبهة الدفاع الجوي بتعز صقر تعز يستأنف استعداداته للمشاركة في الدوري المحلي هل ستنجح التهديدات الدولية الى إخضاع جماعة الحوثي للحوار وحل أزمة اليمن؟ تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ماذا تريد إسرائيل من جنين، وهل تكرر مذبحة 2002 أم تستطيع المقاومة منعها هذه المرة؟ جيش الاحتلال يقصف مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع.. وأمريكا: ندعم حق إسرائيل #مختار_النقيب_عام_على_الرحيل..إصلاح البيضاء يطلق حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي مختار النقيب بمشاركة مئات الجنود وطائرات مسيّرة.. إسرائيل تشن عملية عسكرية واسعة في جنين..وفصائل فلسطينية تتوعد وفاة عضو مشيخة الإقراء اليمنية بالتهاب رئوي في مكة عقب إنهاء مناسك الحج تدخل حوثي جديد على العملية التعليمية في صنعاء (وثيقة)
عاود نادي الصقر من تعز، استئناف فريقه الأول واستعداداته للمشاركة في الدوري المحلي، المقرر انطلاقه نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.
وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الفريق بدأ من الإثنين معسكرا في صنعاء حتى موعد انطلاق البطولة، ومن المقرر أن يخوض خلاله 3 مباريات ودية.
وكان فضل العرومي، مدرب الصقر، منح اللاعبين إجازة العيد في ختام معسكر سابق أقامه الفريق لمدة 12 يوما في العاصمة اليمنية.
ويعتبر الصقر أكثر الفرق تحفزا للمشاركة في الدوري، ولأجل ذلك تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بلغ 11 لاعبا جديدا هم: سعود السوادي (وحدة صنعاء) ، عبدالحليم شابص (التلال) ، مدير عبدربه (أهلي صنعاء) ، جلال الجلال (البحري العراقي) ، صقر الدربي (العروبة)، محمد الغمري (أهلي صنعاء)، أحمد كرامة (فحمان) ، أكرم القضابة (اتحاد إب) ، حسن بلال (رحبان حرض) ، علي الحداد (اتحاد إب) ، مازن الزعراوي (الرشيد) .. بالإضافة إلى تجديد عقود عدد من عناصر الفريق في الموسم الماضي.